Милован Здравковић изручен Србији

Извор:
Танјуг
14.12.2025
17:13
Србији је данас из Хрватске изручен Милован Здравковић, један од оптужених у поступку против организоване криминалне групе Радоја Звицера и Дарка Шарића.
Како Тањуг сазнаје, акцију изручења су спровели припадници УКП, СБПОК-а, заједно са хрватском полицијом.
Он је ухапшен по Интерполовој потјерници Србије у Хрватској у октобру прошле године.
Здравковић је оптужен да је учествовао у планирању и припремању извршења убиства Стевана Стаматовића и Игора Дедовића 19. јануара 2020. године у Атини.
