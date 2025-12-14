Logo
Милован Здравковић изручен Србији

Танјуг

14.12.2025

17:13

Полиција Србије УКП
Србији је данас из Хрватске изручен Милован Здравковић, један од оптужених у поступку против организоване криминалне групе Радоја Звицера и Дарка Шарића.

Како Тањуг сазнаје, акцију изручења су спровели припадници УКП, СБПОК-а, заједно са хрватском полицијом.

Он је ухапшен по Интерполовој потјерници Србије у Хрватској у октобру прошле године.

Здравковић је оптужен да је учествовао у планирању и припремању извршења убиства Стевана Стаматовића и Игора Дедовића 19. јануара 2020. године у Атини.

Srbija

izručenje

Radoje Zvicer

