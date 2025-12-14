Logo
Више од половине Нијемаца не може слободно да изрази мишљење

14.12.2025

19:09

Више од половине Нијемаца не може слободно да изрази мишљење
Фото: Pixabay

Више од половине Нијемаца сматра да не може слободно да изрази своје мишљење, показала је анкета коју је спровела швајцарска компанија "Тенор", а објавио њемачки лист "Велт".

Према резултатима анкете, чак 57 одсто Нијемаца сматра да је тренутно боље бити опрезан када износе своје ставове.

Највећа забринутост забиљежена је међу присталицама странке Алтернатива за Њемачку /АфД/, гд‌је је само 11 одсто гласача рекло да се осјећа слободно у изражавању својих ставова, док је преосталих 89 одсто рекло супротно.

kamera televizija pixabay

Свијет

Русија означила Дојче веле непожељном организацијом

Забринутост због слободе изражавања израженија је међу становницима источноњемачких покрајина, гд‌је је 64 одсто рекло да се осјећа резервисано у изражавању својих мишљења. У западној Њемачкој 55 одсто испитаника залагало се за опрез.

Само 18 одсто Нијемаца рекло је да одобрава друштвени и политички курс земље, док је преосталих 82 одсто изразило супротно мишљење.

жељко комшић 12092025

БиХ

Прва кандидатура за изборе у БиХ! Комшић није, ево ко иде испред ДФ-а

Када је ријеч о годинама старости испитаника, најјаче незадовољство политичким путем Њемачке изразили су испитаници старости од 45 до 49 година. Истовремено, међу свим старосним групама од 16 до 60 година и више најмање 80 одсто испитаника описало се као незадовољно политичким путем Њемачке.

Огромних 94 одсто гласача АфД-а не одобрава друштвену и политичку путању Њемачке, док је 91 одсто гласача Љевице описало њен друштвено-политички курс као лош.

Онлајн-анкета је спроведена од 26. новембра до 3. децембра међу 1.500 људи.

Октобарска анкета коју је спровео Институт Форса за емитере Н-ТВ и РТЛ показала је да је само 26 одсто Нијемаца задовољно радним учинком канцелара Фридриха Мерца, што је његов најнижи рејтинг одобравања до сада.

Број оних који су незадовољни конзервативним лидером порастао је на рекордних 71 одсто, у односу на 52 одсто у мају, када је именован за канцелара.

