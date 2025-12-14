Више од половине Нијемаца не може слободно да изрази мишљење

14.12.2025
19:09
Коментари:0
Више од половине Нијемаца сматра да не може слободно да изрази своје мишљење, показала је анкета коју је спровела швајцарска компанија "Тенор", а објавио њемачки лист "Велт".
Према резултатима анкете, чак 57 одсто Нијемаца сматра да је тренутно боље бити опрезан када износе своје ставове.
Највећа забринутост забиљежена је међу присталицама странке Алтернатива за Њемачку /АфД/, гдје је само 11 одсто гласача рекло да се осјећа слободно у изражавању својих ставова, док је преосталих 89 одсто рекло супротно.
Забринутост због слободе изражавања израженија је међу становницима источноњемачких покрајина, гдје је 64 одсто рекло да се осјећа резервисано у изражавању својих мишљења. У западној Њемачкој 55 одсто испитаника залагало се за опрез.
Само 18 одсто Нијемаца рекло је да одобрава друштвени и политички курс земље, док је преосталих 82 одсто изразило супротно мишљење.
Када је ријеч о годинама старости испитаника, најјаче незадовољство политичким путем Њемачке изразили су испитаници старости од 45 до 49 година. Истовремено, међу свим старосним групама од 16 до 60 година и више најмање 80 одсто испитаника описало се као незадовољно политичким путем Њемачке.
Огромних 94 одсто гласача АфД-а не одобрава друштвену и политичку путању Њемачке, док је 91 одсто гласача Љевице описало њен друштвено-политички курс као лош.
Онлајн-анкета је спроведена од 26. новембра до 3. децембра међу 1.500 људи.
Октобарска анкета коју је спровео Институт Форса за емитере Н-ТВ и РТЛ показала је да је само 26 одсто Нијемаца задовољно радним учинком канцелара Фридриха Мерца, што је његов најнижи рејтинг одобравања до сада.
Број оних који су незадовољни конзервативним лидером порастао је на рекордних 71 одсто, у односу на 52 одсто у мају, када је именован за канцелара.
