Hilari Klinton želi da javno svjedoči o Epstajnu

06.02.2026

06:57

Џефри Епстајн
Foto: Ministarstvo pravde SAD

Bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton zatražila je da javno svjedoči pred Kongresom u okviru istrage o kontaktima sa pokojnim finansijerom Džefrijem Epstajnom, čije ime godinama izaziva kontroverze u američkoj politici i medijima.

Ona je od predsjednika Nadzornog odbora Predstavničkog doma Džejmsa Komera zatražila da obezbijedi prenos uživo, navodeći da je potpuna transparentnost jedini način da se uklone sumnje u političke manipulacije.

Милица Тодоровић

Scena

"Dvoje djece i 19 godina sa njim": Ispovijest žene koja tvrdi da je u braku s partnerom Milice Todorović

- Nema ništa transparentnije od javnog saslušanja, sa uključenim kamerama. Bićemo tamo - poručila je Klinton.

Spor oko formata saslušanja

Glavni sukob ne odnosi se samo na svjedočenje, već i na to kako će ono biti održano.

Klintonovi zahtijevaju:

-javno saslušanje

-prisustvo medija

-direktan TV prenos

Komer, s druge strane, predlaže:

-saslušanje iza zatvorenih vrata

-snimanje iskaza

- naknadno objavljivanje transkripta

Republikanci tvrde da je to uobičajena procedura u osjetljivim istragama, dok demokrate smatraju da zatvoreni procesi ostavljaju prostor za selektivno tumačenje izjava.

дрога србија нови сад

Srbija

Velika akcija policije: Uhapšeno više osoba, zaplijenjena veća količina droge

Od odbijanja do prihvatanja poziva

Klintonovi su mjesecima tvrdili da su sudski pozivi pravno sporni i politički motivisani, te da predstavljaju pokušaj da se naruši njihov ugled.

Međutim, nakon što su pojedini demokratski članovi Odbora podržali republikance u inicijativi za pokretanje postupka zbog nepoštivanja suda, što bi moglo dovesti i do krivične odgovornosti, bivši predsjednik i bivša državna sekretarka pristali su da se pojave.

Njihov tim saopštio je da će se odazvati u terminima koji budu dogovoreni sa Odborom.

Istorijski rijedak slučaj

Svjedočenje bivšeg predsjednika pred Kongresom predstavlja izuzetno rijedak događaj u američkoj politici.

Пејн Партизан

Košarka

Partizan demolirao Panatinaikos u Beogradu

Prema istorijskim podacima:

-nijedan bivši predsjednik nije svjedočio od 1983. godine

-posljednji je bio Džerald Ford

-Donald Tramp je 2022. pokušao sudskim putem da blokira poziv Kongresa

Zbog toga bi dolazak Bila Klintona mogao predstavljati presedan u savremenoj političkoj praksi.

Šta se zna o vezama sa Epstajnom

Džefrij Epstajn, finansijer osuđen za seksualne zločine, preminuo je u zatvoru 2019. godine. Njegove veze sa brojnim uticajnim ličnostima i dalje su predmet istraga i javnih rasprava.

Kada je riječ o Klintonu:

-priznao je da je poznavao Epstajna

-tvrdi da nikada nije posjetio njegovo privatno ostrvo

-navodi da je prekinuo kontakt prije više od dvije decenije

-evidencije pokazuju četiri leta Epstajnovim privatnim avionom 2002. i 2003. godine

Iako nije utvrđena direktna nezakonitost, sami kontakti izazivaju političke polemike i zahtjeve za dodatna pojašnjenja.

cvijanovic BalkansForward

Republika Srpska

Cvijanović: Novi pristup američke administracije ohrabrujući

Šta slijedi

U narednim danima očekuje se odluka o tome da li će saslušanje biti javno ili zatvoreno, kao i objava transkripata i mogućih novih detalja iz istrage. Bez obzira na format, slučaj će ostati u fokusu američke i svjetske javnosti.

