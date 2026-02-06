Hilari Klinton želi da javno svjedoči o Epstajnu

06.02.2026
06:57
Komentari:0
Bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton zatražila je da javno svjedoči pred Kongresom u okviru istrage o kontaktima sa pokojnim finansijerom Džefrijem Epstajnom, čije ime godinama izaziva kontroverze u američkoj politici i medijima.
Ona je od predsjednika Nadzornog odbora Predstavničkog doma Džejmsa Komera zatražila da obezbijedi prenos uživo, navodeći da je potpuna transparentnost jedini način da se uklone sumnje u političke manipulacije.
Scena
"Dvoje djece i 19 godina sa njim": Ispovijest žene koja tvrdi da je u braku s partnerom Milice Todorović
- Nema ništa transparentnije od javnog saslušanja, sa uključenim kamerama. Bićemo tamo - poručila je Klinton.
Glavni sukob ne odnosi se samo na svjedočenje, već i na to kako će ono biti održano.
Klintonovi zahtijevaju:
-javno saslušanje
-prisustvo medija
-direktan TV prenos
Komer, s druge strane, predlaže:
-saslušanje iza zatvorenih vrata
-snimanje iskaza
- naknadno objavljivanje transkripta
Republikanci tvrde da je to uobičajena procedura u osjetljivim istragama, dok demokrate smatraju da zatvoreni procesi ostavljaju prostor za selektivno tumačenje izjava.
Srbija
Velika akcija policije: Uhapšeno više osoba, zaplijenjena veća količina droge
Klintonovi su mjesecima tvrdili da su sudski pozivi pravno sporni i politički motivisani, te da predstavljaju pokušaj da se naruši njihov ugled.
Međutim, nakon što su pojedini demokratski članovi Odbora podržali republikance u inicijativi za pokretanje postupka zbog nepoštivanja suda, što bi moglo dovesti i do krivične odgovornosti, bivši predsjednik i bivša državna sekretarka pristali su da se pojave.
Njihov tim saopštio je da će se odazvati u terminima koji budu dogovoreni sa Odborom.
Svjedočenje bivšeg predsjednika pred Kongresom predstavlja izuzetno rijedak događaj u američkoj politici.
Košarka
Partizan demolirao Panatinaikos u Beogradu
Prema istorijskim podacima:
-nijedan bivši predsjednik nije svjedočio od 1983. godine
-posljednji je bio Džerald Ford
-Donald Tramp je 2022. pokušao sudskim putem da blokira poziv Kongresa
Zbog toga bi dolazak Bila Klintona mogao predstavljati presedan u savremenoj političkoj praksi.
Džefrij Epstajn, finansijer osuđen za seksualne zločine, preminuo je u zatvoru 2019. godine. Njegove veze sa brojnim uticajnim ličnostima i dalje su predmet istraga i javnih rasprava.
Kada je riječ o Klintonu:
-priznao je da je poznavao Epstajna
-tvrdi da nikada nije posjetio njegovo privatno ostrvo
-navodi da je prekinuo kontakt prije više od dvije decenije
-evidencije pokazuju četiri leta Epstajnovim privatnim avionom 2002. i 2003. godine
Iako nije utvrđena direktna nezakonitost, sami kontakti izazivaju političke polemike i zahtjeve za dodatna pojašnjenja.
Republika Srpska
Cvijanović: Novi pristup američke administracije ohrabrujući
U narednim danima očekuje se odluka o tome da li će saslušanje biti javno ili zatvoreno, kao i objava transkripata i mogućih novih detalja iz istrage. Bez obzira na format, slučaj će ostati u fokusu američke i svjetske javnosti.
Hronika
12 h0
Hronika
12 h0
Ekonomija
12 h0
Region
12 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu