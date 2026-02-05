Iran zaplijenio dva broda u Persijskom zalivu

Iran je zaplijenio dva broda za naftu u blizini ostrva Farsi u Persijskom zalivu, u kojima je otkriveno više od milion litara goriva.

Prema navodima mornarice Korpusa garde islamske revolucije (IRGC), dva zaplijenjena broda bila su uključena u organizovane operacije navodnog krijumčarenja goriva u vodama oko ostrva Farsi, prenosi Irna.

Kako se navodi, na zaplijenjenim tankerima otkriveno je više od milion litara krijumčarenog goriva, a 15 stranih članova posade je privedeno i predato pravosudnim organima radi pokretanja pravnog postupka.

Zvaničnici Irana su istakli da su plovila djelovala kao dio koordinisane mreže krijumčarenja posljednjih mjeseci, kao i da su tankeri, nakon obavještajnog praćenja, nadzora i operativnog praćenja, pomorske snage IRGC-a identifikovale i presrele plovila.

Regionalni komandant mornarice Revolucionarne garde Hajdar Honarian Modžarad, rekao je da su tankeri prevozili oko milion litara goriva (oko 6.300 barela), uključujući dizel, kao i da su zaplenjeni u blizini ostrva Farsi i prebačeni u Bušehr.