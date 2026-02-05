Logo
Large banner

Iran zaplijenio dva broda u Persijskom zalivu

Izvor:

Agencije

05.02.2026

19:03

Komentari:

0
Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

Iran je zaplijenio dva broda za naftu u blizini ostrva Farsi u Persijskom zalivu, u kojima je otkriveno više od milion litara goriva.

Prema navodima mornarice Korpusa garde islamske revolucije (IRGC), dva zaplijenjena broda bila su uključena u organizovane operacije navodnog krijumčarenja goriva u vodama oko ostrva Farsi, prenosi Irna.

Kako se navodi, na zaplijenjenim tankerima otkriveno je više od milion litara krijumčarenog goriva, a 15 stranih članova posade je privedeno i predato pravosudnim organima radi pokretanja pravnog postupka.

Zvaničnici Irana su istakli da su plovila djelovala kao dio koordinisane mreže krijumčarenja posljednjih mjeseci, kao i da su tankeri, nakon obavještajnog praćenja, nadzora i operativnog praćenja, pomorske snage IRGC-a identifikovale i presrele plovila.

Regionalni komandant mornarice Revolucionarne garde Hajdar Honarian Modžarad, rekao je da su tankeri prevozili oko milion litara goriva (oko 6.300 barela), uključujući dizel, kao i da su zaplenjeni u blizini ostrva Farsi i prebačeni u Bušehr.

Podijeli:

Tagovi:

Iran

Persijski zaliv

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Озбиљно упозорење: "Једна грешка – и регион гори"

Svijet

Ozbiljno upozorenje: "Jedna greška – i region gori"

6 h

0
Лавров: Можемо помоћи у рјешавању тензија

Svijet

Lavrov: Možemo pomoći u rješavanju tenzija

14 h

0
УСС Абрахам Линколн носач авиона

Svijet

SAD oborile iransku letjelicu koja se približavala nosaču USS Abraham Linkoln

2 d

0
Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

Svijet

Iranski ministar poručio Trampu: Spremni smo i za sporazum i za rat

3 d

0

Više iz rubrike

Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

Svijet

Poruka sestara koje su se ubile ledi krv u žilama: Otac im oduzeo telefone, prijetile mu smrću pa skočile sa zgrade

4 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Jeziva tragedija u Italiji: Ugušili se roditelji i dvoje djece

4 h

0
Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

Svijet

Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

4 h

0
Руси објавили шта су гађали: Уништено је!

Svijet

Rusi objavili šta su gađali: Uništeno je!

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Velika akcija policije: Uhapšeno više osoba, zaplijenjena veća količina droge

22

50

Centralne vijesti, 05.02.2026.

22

30

Partizan demolirao Panatinaikos u Beogradu

22

17

Cvijanović: Novi pristup američke administracije ohrabrujući

22

03

Povrijeđen otac i tri kćerke: Teška nesreća kod Teslića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner