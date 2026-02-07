Logo
Jasna poruka iz Rusije: Nema mjesta za EU i NATO za pregovaračkim stolom

Izvor:

SRNA

07.02.2026

18:47

Komentari:

0
Јасна порука из Русије: Нема мјеста за ЕУ и НАТО за преговарачким столом
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Zemlje EU i članice NATO saveza neće imati mjesto za pregovaračkim stolom u vezi sa ukrajinskim mirovnim planom ukoliko ne promijene svoj stav o slanju trupa u Ukrajinu, izjavio je ruski ambasador u Belgiji Denis Gončar.

Generalni sekretar Alijanse Mark Rute rekao je u ukrajinskom parlamentu da pojedini evropski saveznici iz NATO-a planiraju da rasporede trupe u Ukrajini nakon što se postigne dogovor.

Rute je dodao da će to biti "trupe na kopnu, avioni u vazduhu, brodovi u Crnom moru".

"Ova mirovna formula za Ukrajinu koju podržava NATO, a koju Mark Rute aktivno promoviše, uključujući nedavnu posjetu Kijevu, predviđa da će zapadne zemlje zadržati kontrolu nad Ukrajinom, što je za nas apsolutno neprihvatljivo", rekao je Gončar.

On je dodao da su očigledno neizvodljivi planovi za raspoređivanje NATO trupa na ukrajinskoj teritoriji, uključujući belgijske, kao i napadačkog oružja.

"Sasvim je očigledno da, bez revizije ovog pristupa koji vodi u ćorsokak, EU i NATO ne bi trebali da očekuju da se pridruže pregovaračkom procesu", rekao je Gončar.

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

Rusija

NATO

