Orban: Prisustvovaću u Vašingtonu prvom sastanku Odbora za mir

Izvor:
SRNA
07.02.2026
17:33
Komentari:0
Mađarski premijer Viktor Orban najavio je danas da će u Vašingtonu prisustvovati prvom sastanku Odbora za mir za Pojas Gaze, koji je inicirao američki predsjednik Donalda Trampa.
Orban je rekao da je dobio poziv da prisustvuje inauguracionom sastanku i da će otići u Vašington za dvije nedjelje.
Pojedini mediji su objavili da će prvi radni sastanak Odbora za mir biti održan 19. februara u Vašingtonu.
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
2 d0
Svijet
4 d0
Najnovije
Najčitanije
19
58
19
45
19
38
19
37
19
29
Trenutno na programu