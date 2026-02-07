Orban: Prisustvovaću u Vašingtonu prvom sastanku Odbora za mir

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je danas da će u Vašingtonu prisustvovati prvom sastanku Odbora za mir za Pojas Gaze, koji je inicirao američki predsjednik Donalda Trampa.

Orban je rekao da je dobio poziv da prisustvuje inauguracionom sastanku i da će otići u Vašington za dvije nedjelje.

Pojedini mediji su objavili da će prvi radni sastanak Odbora za mir biti održan 19. februara u Vašingtonu.