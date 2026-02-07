Njemačka ekonomija izgubila 940 milijardi evra

Krize koje potresaju Njemačku od 2020. godine koštale su njenu ekonomiju oko 940 milijardi evra izgubljene dodate vrijednosti, pokazalo je istraživanje Njemačkog ekonomskog instituta.

"Od 2020. godine razne krize rezultovale su gubitkom oko 940 milijardi evra dodate vrijednosti", navodi se u studiji.

Od te sume, 235 milijardi evra izgubljeno je u 2025. godini.

Pandemija virusa korona, energetska kriza izazvana sukobom u Ukrajini i trgovinska politika američkog predsjednika Donalda Trampa koštale su Njemačku više od 20.000 evra po zaposlenom u proteklih pet godina.

"Njemačka mora da riješi strukturne probleme, uključujući visoke cijene energenata, rastuće doprinose za socijalno osiguranje i preveliku birokratiju da bi ponovo preuzela ulogu ekonomskog lidera", navodi se u analizi.