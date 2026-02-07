Logo
Large banner

Njemačka ekonomija izgubila 940 milijardi evra

Izvor:

SRNA

07.02.2026

17:32

Komentari:

0
Њемачка економија изгубила 940 милијарди евра
Foto: pexels/Tara Winstead

Krize koje potresaju Njemačku od 2020. godine koštale su njenu ekonomiju oko 940 milijardi evra izgubljene dodate vrijednosti, pokazalo je istraživanje Njemačkog ekonomskog instituta.

"Od 2020. godine razne krize rezultovale su gubitkom oko 940 milijardi evra dodate vrijednosti", navodi se u studiji.

Od te sume, 235 milijardi evra izgubljeno je u 2025. godini.

Pandemija virusa korona, energetska kriza izazvana sukobom u Ukrajini i trgovinska politika američkog predsjednika Donalda Trampa koštale su Njemačku više od 20.000 evra po zaposlenom u proteklih pet godina.

"Njemačka mora da riješi strukturne probleme, uključujući visoke cijene energenata, rastuće doprinose za socijalno osiguranje i preveliku birokratiju da bi ponovo preuzela ulogu ekonomskog lidera", navodi se u analizi.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

ekonomija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Падаће "крвави снијег": Издато упозорење

Svijet

Padaće "krvavi snijeg": Izdato upozorenje

10 h

0
Убиство потресло Њемачку: Малољетник избо вршњака, полиција трага за њим

Svijet

Ubistvo potreslo Njemačku: Maloljetnik izbo vršnjaka, policija traga za njim

1 d

0
Ипак има наде? Њемачка на прагу заокрета

Ekonomija

Ipak ima nade? Njemačka na pragu zaokreta

1 d

0
У плану забрана друштвених мрежа млађим од 16 година

Svijet

U planu zabrana društvenih mreža mlađim od 16 godina

1 d

0

Više iz rubrike

Јавио се Кадиров; Стравичан снимак и брутална порука - "Мртви су"

Svijet

Javio se Kadirov; Stravičan snimak i brutalna poruka - "Mrtvi su"

2 h

0
Шпански пољопривредници угрожени олујом: Све је под водом

Svijet

Španski poljoprivrednici ugroženi olujom: Sve je pod vodom

2 h

0
Порука из Братиславе: ЕУ има преча посла од санкција Русији

Svijet

Poruka iz Bratislave: EU ima preča posla od sankcija Rusiji

2 h

0
Хаос у Солуну: Ухапшено више од 300 људи

Svijet

Haos u Solunu: Uhapšeno više od 300 ljudi

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Zakon privlačnosti: U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno!

19

45

Rast cijena na banjalučkoj Tržnici

19

38

Trebinje: Obilaznica se radi, kočnica na mostu

19

37

Presuda u Istanbulu zbog pucnjave u crkvi: Dvije doživotne robije i 143 godine zatvora

19

29

Kvote, carina i ,,CBAM'' - čelik iz BiH prvi na udaru novih pravila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner