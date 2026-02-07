Mocfelt: Razgovori pozitivni, još nema rješenja

Ministar spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Mocfelt izjavila je da je pozitivno što su razgovori sa Sjedinjenim Državama u toku, ali da je prerano da se kaže kakav će biti ishod.

"Još nismo tamo gdje želimo da budemo. Biće to dug put, tako da je prerano da kažemo gdje ćemo stići na kraju", rekla je Mocfeltova na konferenciji za novinare u Nuku.

Razgovori Danske, Grenlanda i SAD počeli su nakon što je izbio spor povodom inicijative američkog predsjednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad danskim autonomnim ostrvom.

Tramp kaže da Amerika mora da kontroliše Grenland zbog nacionalne bezbjednosti i da Evropa nije posvetila dovoljno pažnje zaštiti ostrva.