Ukrajina je neprijatelj Mađarske jer zahtijeva da EU odbije isporuke energenata iz Rusije, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

Orban je rekao u obraćanju aktivistima da Kijev stalno zahtijeva od Brisela da osigura da članice EU, uključujući Mađarsku, budu lišene pristupa jeftinim ruskim energentima.

- Svako ko to kaže je neprijatelj Mađarske, pa je Ukrajina naš neprijatelj - naglasio je premijer.

On je dodao da bi bez isporuka ruskih energenata, troškovi stanovanja i komunalnih usluga za mađarske porodice rasli za najmanje osam odsto godišnje, prenio je TASS.

- To je kao da ste lišeni plate na čitav mjesec - rekao je Orban.

Mađarska Vlada je više puta objavila da država još ne može bez ruskih energenata, iako nastavlja da vodi politiku diverzifikacije izvora snabdijevanja.

Trenutno, Mađarska dobija većinu svoje nafte putem cjevovoda "Družba", a većinu gasa putem "Turskog toka" i njegovih ogranaka kroz Bugarsku i Srbiju.