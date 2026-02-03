Logo
Teniserka iz Ukrajine sada neće da se rukuje ni sa Mađaricom

03.02.2026

11:17

Александра Олијњикова
Foto: Instagram

Ukrajinske teniserke u posljednje skoro četiri godine, otkako je počeo rat u Ukrajini, nisu se rukovale sa Ruskinjama i Bjeloruskinjama, a sada je na tom spisku, bar kada je jedna od njih u pitanju, i jedna Mađarica.

Aleksandra Olijnjikova je najavila da se neće slikati sa Anom Bondar prije današnjeg meča u Klužu, a to znači da neće biti ni čestitanja bez obzira koja od dvije protivnice pobijedi.

"Ana Bondar je učestvovala na turniru Trofej Sjeverne Palmire u decembru 2022, u Rusiji, bez obzira na sankcije nametnute ovoj agresorskoj zemlji", za portal BTU objasnila je 91. teniserka svijeta", rekla je Olijnjikova te dodala:

"Ako javno prizna da je pogriješila što je to uradila, mada mislim da je to ekstremno velika greška. Ako se izvini ukrajinskom narodu i jasno osudi Rusiju za agresiju protiv Ukrajine, Rusiju kao agresorsku zemlju, a Putina kao ratnog zločinca".

Olijnjikova je nedavno izjavila "da se veoma loše osjeća pored Arine Sabalenke zbog njene bliskosti sa Aleksandrom Lukašenkom", mada je najbolja teniserka svijeta više puta rekla da je protiv rata.

