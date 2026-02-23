Duško Tošić pokazao kako uživa sa kćerkama na putovanju

Atina i Nika februarske dane provode u Italiji u koju su otputovale sa ocem Duškom Tošićem.

One su, sudeći po objavama na društvenim mrežama, prvo bile u Milanu, a zatim i u Rimu.

Nasljednice pop zvijezde Jelene Karleuše oduševljavaju fanove objavama iz ovih italijanskih gradova, a mnogi su stava da obje na svoj način pokazuju da imaju savršeno izgrađen stil.

Pored svojih fotografija i snimaka, one su podijelile i zajedniču fotografiju sa ocem Duškom.

To je ujedno i njihova prva zajednička slika otkako se desio haos na Dedinju, kada je Duško tokom njihovog boravka u Dubaiju sa majkom Jelenom ušao u nekretninu i promijenio sve brave.