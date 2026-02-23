Logo
Large banner

Duško Tošić pokazao kako uživa sa kćerkama na putovanju

Izvor:

Telegraf

23.02.2026

21:04

Komentari:

0
Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов
Foto: Instagram/duskotosic

Atina i Nika februarske dane provode u Italiji u koju su otputovale sa ocem Duškom Tošićem.

One su, sudeći po objavama na društvenim mrežama, prvo bile u Milanu, a zatim i u Rimu.

Ел Менчо

Svijet

Novi detalji likvidacije El Menča

Nasljednice pop zvijezde Jelene Karleuše oduševljavaju fanove objavama iz ovih italijanskih gradova, a mnogi su stava da obje na svoj način pokazuju da imaju savršeno izgrađen stil.

Pored svojih fotografija i snimaka, one su podijelile i zajedniču fotografiju sa ocem Duškom.

hitna pomoc

Srbija

Mladić (25) pokušao da skoči sa zgrade, Dejan ga spasio

To je ujedno i njihova prva zajednička slika otkako se desio haos na Dedinju, kada je Duško tokom njihovog boravka u Dubaiju sa majkom Jelenom ušao u nekretninu i promijenio sve brave.

Podijeli:

Tagovi :

Duško Tošić

Jelena Karleuša

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

računar, haker, tehnologija

Nauka i tehnologija

PayPal probijen: Otkriveni korisnički podaci

1 h

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Ostali sportovi

Lindzi Von o paklu kroz koji je prošla: Bila sam korak od amputacije noge

1 h

0
Земљотрес погодио БиХ

BiH

Zemljotres pogodio BiH

1 h

0
Мистериозна свјетлост на Јадрану

Region

Misteriozna svjetla na nebu iznad Jadrana, stručnjaci dali objašnjenje

1 h

0

Više iz rubrike

Смршао 50 kg, а сада завршио на инфузији: Пјевач се огласио из болнице и забринуо све

Scena

Smršao 50 kg, a sada završio na infuziji: Pjevač se oglasio iz bolnice i zabrinuo sve

2 h

1
Трагедија у дому познатог пјевача: Објављене тужне вијести

Scena

Tragedija u domu poznatog pjevača: Objavljene tužne vijesti

4 h

0
Весна Ђогани се огласила након вијести о разводу

Scena

Vesna Đogani se oglasila nakon vijesti o razvodu

4 h

0
Сузана Манчић

Scena

Objavljen prvi kadar iz filma o Saši Popoviću: Suzana u suzama

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

22

16

Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

22

15

Meteorolozi o narednim danima: Biće natprosječno toplo

22

13

Srušio se helikopter, najmanje 15 poginulih

22

08

Orban: Evropa ne može da priušti sukob u Ukrajini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner