Tragedija u domu poznatog pjevača: Objavljene tužne vijesti

Telegraf

23.02.2026

17:45

Трагедија у дому познатог пјевача: Објављене тужне вијести

Porodicu Šekija Turkovića zadesio je veliki gubitak.

Naime, njegov brat od strica, Reško Turković, koji se takođe bavi pjevanjem, ostao je bez supruge.

Povodom ove tragedije oglasio se i Šeki Turković, koji se u trenutku velike porodične tragedije nalazio u Americi.

Šeki je ispričao da je njegova snaja zapravo sebi oduzela život, a onda je priznao da je nikada nije ni upoznao, ali da mu je jako žao izgubljenog života.

- Jeste, ona se ubila, ubila se dok sam ja bio ovjde. Čuo sam, ali ne znam detalje. Sa Reškom sam u dobrim odnosima, ali se meni nikako ne javlja. Ponekad se sretnemo na veselju nekom, ali se sada nisam čuo sa njim, jer ovdje nemam njegov broj, u Beogradu ga imam, ali nema ko da mi ga pošalje - kazao je Šeki za Telegraf.rs.

- Mene je brat zvao iz Njemačke i rekao mi je za taj slučaj. Žao mi je, stvarno mi je žao, ali... Šta ja znam! Ja nju uopšte ne poznajem, nikada je nisam vidio. Žalim slučaj stvarno i nisam se čuo sa Reškom. Vidjeli smo se prije dvije godine na nekom veselju, kada je naš rođak pravio sunet, tamo smo jzajedno - rekao je Šeki Turković.

Šeki Turković

Pjevač

