Tragedija u domu poznatog pjevača: Objavljene tužne vijesti

Naime, njegov brat od strica, Reško Turković, koji se takođe bavi pjevanjem, ostao je bez supruge.

Povodom ove tragedije oglasio se i Šeki Turković, koji se u trenutku velike porodične tragedije nalazio u Americi.

Šeki je ispričao da je njegova snaja zapravo sebi oduzela život, a onda je priznao da je nikada nije ni upoznao, ali da mu je jako žao izgubljenog života.

- Jeste, ona se ubila, ubila se dok sam ja bio ovjde. Čuo sam, ali ne znam detalje. Sa Reškom sam u dobrim odnosima, ali se meni nikako ne javlja. Ponekad se sretnemo na veselju nekom, ali se sada nisam čuo sa njim, jer ovdje nemam njegov broj, u Beogradu ga imam, ali nema ko da mi ga pošalje - kazao je Šeki za Telegraf.rs.

- Mene je brat zvao iz Njemačke i rekao mi je za taj slučaj. Žao mi je, stvarno mi je žao, ali... Šta ja znam! Ja nju uopšte ne poznajem, nikada je nisam vidio. Žalim slučaj stvarno i nisam se čuo sa Reškom. Vidjeli smo se prije dvije godine na nekom veselju, kada je naš rođak pravio sunet, tamo smo jzajedno - rekao je Šeki Turković.