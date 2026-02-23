Tragedija u domu poznatog pjevača: Objavljene tužne vijesti

Izvor:
Telegraf
23.02.2026
17:45
Komentari:0
Porodicu Šekija Turkovića zadesio je veliki gubitak.
Naime, njegov brat od strica, Reško Turković, koji se takođe bavi pjevanjem, ostao je bez supruge.
Scena
Vesna Đogani se oglasila nakon vijesti o razvodu
Povodom ove tragedije oglasio se i Šeki Turković, koji se u trenutku velike porodične tragedije nalazio u Americi.
Šeki je ispričao da je njegova snaja zapravo sebi oduzela život, a onda je priznao da je nikada nije ni upoznao, ali da mu je jako žao izgubljenog života.
- Jeste, ona se ubila, ubila se dok sam ja bio ovjde. Čuo sam, ali ne znam detalje. Sa Reškom sam u dobrim odnosima, ali se meni nikako ne javlja. Ponekad se sretnemo na veselju nekom, ali se sada nisam čuo sa njim, jer ovdje nemam njegov broj, u Beogradu ga imam, ali nema ko da mi ga pošalje - kazao je Šeki za Telegraf.rs.
Region
Horor u Crnoj Gori: Muškarac bio u braku sa maloljetnicom, tukao je i držao zaključanu
- Mene je brat zvao iz Njemačke i rekao mi je za taj slučaj. Žao mi je, stvarno mi je žao, ali... Šta ja znam! Ja nju uopšte ne poznajem, nikada je nisam vidio. Žalim slučaj stvarno i nisam se čuo sa Reškom. Vidjeli smo se prije dvije godine na nekom veselju, kada je naš rođak pravio sunet, tamo smo jzajedno - rekao je Šeki Turković.
Region
1 h0
Tenis
2 h0
Zdravlje
2 h0
Auto-moto
2 h0
Najnovije
Najčitanije
19
28
19
24
19
22
19
22
19
21
Trenutno na programu