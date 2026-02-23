Vesna Đogani se oglasila nakon vijesti o razvodu

Vesna Đogani oglasila se prvi put nakon što su mediji objavili da se ona i Đole Đogani razvode poslije 20 godina braka.

U razgovoru je demantovala navode o bračnoj krizi i istakla da njihova privatnost ne treba da bude predmet javnih spekulacija.

U domaćim medijima od‌jeknula je vijest da se Vesna i Đole razvode, kao i da je pjevač napustio porodični dom.

Vesna, međutim, tvrdi da do razvoda nije došlo i da nikoga nije izbacila iz kuće, prenosi B92.

"Šta da vam kažem, nije istina da sam ga izbacila iz stana. Meni to nije vrijedno komentarisanja. Živim i radim sa Đoletom 20 godina. Juče nas je pozdravljao cijeli avion. Rekli su nam: 'Lijepo slavite razvod'", rekla je Vesna i dodala:

"Ja znam da smo Đole i ja javne ličnosti. E sad, da li je meni mir u kući, da li je meni lijepo kod kuće, to je sve život i nisu sve stvari za javnost. Ja sam transparentna, ne volim kada se neko svađa, raspravlja, rastaje – jeste to sastavni dio života. Ne znam odakle ta ideja. Nema trzavica, jako smo u poslu, u velikim smo obavezama".

Vesna je objasnila da ona i Đole imaju svoje navike i da svako pakuje svoje stvari za putovanja.

"Ja Đoletu ne pakujem kofere. Svako se pakuje sam za sebe. Nas dvoje tako funkcionišemo. Mi imamo neke naše interne fore. Što više su ljudi stalno zajedno i sve zajedno, to je suprotno. Mi najnormalnije provodimo vrijeme".

"Djeca nisu komentarisala vijest o razvodu"

Vesna je otkrila da su nedavno boravili u Madridu i da u porodici nema tenzija.

"Djeca ništa nisu rekla, mi to više ne komentarišemo. U Madridu je bilo lijepo vrijeme, bilo nam je prvi put. Oduševljena sam. Legli su mi ljudi, kultura".

Iako su pojedini mediji pisali o navodnom razvodu i Đoletovom iseljenju iz stana, par je te navode oštro demantovao. Upravo su se vratili sa putovanja u Španiju.

"Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Bili smo za vikend u Madridu... U našem odnosu je sve u redu, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana", izjavio je Đole, stavljajući tačku na spekulacije.