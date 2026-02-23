Logo
Teolog objasnio suštinu Vaskršnjeg posta, nije stvar u hrani koju ćemo jesti

23.02.2026

18:37

Komentari:

0
Теолог објаснио суштину Васкршњег поста, није ствар у храни коју ћемо јести
Foto: ATV

Početak Vaskršnjeg posta za mnoge vjernike predstavlja vrijeme preispitivanja, discipline i duhovnog rasta.

I dok se u javnosti često svodi na pitanje ishrane i toga šta se jede, a šta ne, teolozi podsjećaju da je suština posta mnogo dublja i kompleksnija.

Teolog Slobodan Stojković istakao je da Uskršnji post nije samo promjena jelovnika, već put ka unutrašnjem oslobađanju od grijeha, loših misli i d‌jela, svega onoga što nas udaljava od Boga.

Vaskršnji post, koji traje sedam ned‌jelja, ustanovljen je po uzoru na četrdesetodnevni post Isusa Hrista u pustinji. Njegov cilj nije samo tjelesno uzdržanje, već duhovno čišćenje kako bi vjernici dostojno dočekali Vaskrs. Post kao post nije cilj, već sredstvo za dostizanje cilja. Cilj nam je da očišćeni i duhovno čisti dočekamo Vaskrsenje gospoda Isusa Hrista, da Vaskrsenja nije bilo uzalud bi bila ova čitava priča nama, u tom smislu post kao oslobođenje nas poziva na sve vrline u katalogu Jevanđelskog života, praštanje je dato čovjeku da uz pomoć praštanja kao lijeka Gospod primi našu dušu u naručje svoje – kaže teolog.

Nije dovoljno samo promijeniti jelovnik

Iako je ishrana važan dio posta, ona predstavlja samo spoljašnji okvir. Suština je, kaže Stojković, u duhovnoj introspekciji.

"Post ne podrazumijeva samo post ustima. Trebalo bi da postimo i očima, i ušima, i rukama. To znači da se uzdržimo od ružnih riječi, ogovaranja, zavisti, ljutnje, pakosti. Da razmislimo da li smo nahranili gladnog, oprostili bližnjem, učinili dobro d‌jelo".

U tom smislu, post može značiti i odricanje od loših navika – prekomjerne upotrebe telefona, društvenih mreža, svega što nas čini nervoznim i udaljava od unutrašnjeg mira. Ako smo robovi nekih navika, bilo da je to telefon, određena hrana ili nešto treće, post je prilika da se oslobodimo – poručuje Stojković.

Kako postiti ako nikada niste postili?

Vaskršnji post važi za najstroži. Mnogo je dana na vodi, riba je dozvoljena samo dva puta, što kod onih koji prvi put žele da poste izaziva dilemu – da li će izdržati?

Teolog savjetuje da se postu pristupi razumno i uz savjet.

“Svaki čovjek je neponovljivi original. Zato je važno da se posavjetujemo sa sveštenikom, uzmemo blagoslov i vidimo kako da postimo u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, obavezama i životnim okolnostima”.

Stojković podsjeća da Crkva pokazuje razumijevanje prema onima koji putuju, rade teške fizičke poslove, imaju zdravstvene probleme ili su u drugom stanju. Nije pitanje da li će se spasiti onaj ko posti na vodi ili onaj ko čini dobro bližnjem. Suština je u čistoti srca i dobrim d‌jelima – ističe Stojković, prenosi Blic žena.

Post kao duhovna higijena

Na kraju, poruka je jasna: post nije takmičenje u izdržljivosti, niti strogi režim ishrane bez smisla. On je poziv na duhovnu higijenu, na preispitivanje i promjenu.

“Kao što vodimo računa o tjelesnoj higijeni, trebalo bi da razmišljamo i o duhovnoj. A to nije moguće bez savjeta, razgovora i duhovnog rukovođenja”.

Vaskršnji post tako postaje prilika da, korak po korak, postanemo bolji – prema Bogu, prema bližnjima i prema sebi.

Trenutno na programu

