Teolog objasnio suštinu Vaskršnjeg posta, nije stvar u hrani koju ćemo jesti

Početak Vaskršnjeg posta za mnoge vjernike predstavlja vrijeme preispitivanja, discipline i duhovnog rasta.
I dok se u javnosti često svodi na pitanje ishrane i toga šta se jede, a šta ne, teolozi podsjećaju da je suština posta mnogo dublja i kompleksnija.
Teolog Slobodan Stojković istakao je da Uskršnji post nije samo promjena jelovnika, već put ka unutrašnjem oslobađanju od grijeha, loših misli i djela, svega onoga što nas udaljava od Boga.
Vaskršnji post, koji traje sedam nedjelja, ustanovljen je po uzoru na četrdesetodnevni post Isusa Hrista u pustinji. Njegov cilj nije samo tjelesno uzdržanje, već duhovno čišćenje kako bi vjernici dostojno dočekali Vaskrs. Post kao post nije cilj, već sredstvo za dostizanje cilja. Cilj nam je da očišćeni i duhovno čisti dočekamo Vaskrsenje gospoda Isusa Hrista, da Vaskrsenja nije bilo uzalud bi bila ova čitava priča nama, u tom smislu post kao oslobođenje nas poziva na sve vrline u katalogu Jevanđelskog života, praštanje je dato čovjeku da uz pomoć praštanja kao lijeka Gospod primi našu dušu u naručje svoje – kaže teolog.
Iako je ishrana važan dio posta, ona predstavlja samo spoljašnji okvir. Suština je, kaže Stojković, u duhovnoj introspekciji.
"Post ne podrazumijeva samo post ustima. Trebalo bi da postimo i očima, i ušima, i rukama. To znači da se uzdržimo od ružnih riječi, ogovaranja, zavisti, ljutnje, pakosti. Da razmislimo da li smo nahranili gladnog, oprostili bližnjem, učinili dobro djelo".
U tom smislu, post može značiti i odricanje od loših navika – prekomjerne upotrebe telefona, društvenih mreža, svega što nas čini nervoznim i udaljava od unutrašnjeg mira. Ako smo robovi nekih navika, bilo da je to telefon, određena hrana ili nešto treće, post je prilika da se oslobodimo – poručuje Stojković.
Vaskršnji post važi za najstroži. Mnogo je dana na vodi, riba je dozvoljena samo dva puta, što kod onih koji prvi put žele da poste izaziva dilemu – da li će izdržati?
Teolog savjetuje da se postu pristupi razumno i uz savjet.
“Svaki čovjek je neponovljivi original. Zato je važno da se posavjetujemo sa sveštenikom, uzmemo blagoslov i vidimo kako da postimo u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, obavezama i životnim okolnostima”.
Stojković podsjeća da Crkva pokazuje razumijevanje prema onima koji putuju, rade teške fizičke poslove, imaju zdravstvene probleme ili su u drugom stanju. Nije pitanje da li će se spasiti onaj ko posti na vodi ili onaj ko čini dobro bližnjem. Suština je u čistoti srca i dobrim djelima – ističe Stojković, prenosi Blic žena.
Na kraju, poruka je jasna: post nije takmičenje u izdržljivosti, niti strogi režim ishrane bez smisla. On je poziv na duhovnu higijenu, na preispitivanje i promjenu.
“Kao što vodimo računa o tjelesnoj higijeni, trebalo bi da razmišljamo i o duhovnoj. A to nije moguće bez savjeta, razgovora i duhovnog rukovođenja”.
Vaskršnji post tako postaje prilika da, korak po korak, postanemo bolji – prema Bogu, prema bližnjima i prema sebi.
