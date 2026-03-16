Logo
Large banner

Nije ih briga za propise: Pumpaši opet ''deru'', objavljen spisak

Autor:

ATV

16.03.2026

13:52

Komentari:

0
Није их брига за прописе: Пумпаши опет ''деру'', објављен списак

Republička tržišna inspekcija protekle sedmice izvršila je 130 kontrola formiranja cijena tečnih naftnih goriva u Republici Srpskoj, a u 55 slučajeva utvrđeno je da se trgovci nisu pridržavali propisanih marži.

Po tom osnovu su, kako je saopšteno iz Inspektorata, izrečene kazne u ukupnom iznosu od 825.000 KM.

Takođe, zbog drugih nepravilnosti koje se odnose na vođenje poslovne dokumentacije izrečene su dodatne kazne u iznosu od 23.200 KM.

Podsjećaju da je Vlada Republike Srpske prošle sedmice donijela novu odluku o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata, kao i odluku koja se odnosi na marže u prometu određenih proizvoda, uključujući osnovne životne namirnice.

Među poslovnim subjektima kod kojih su utvrđene nepravilnosti nalaze se:

  • "Krajinapetrol“ AD Banja Luka
  • "Antunović AGS“ d.o.o. Brčko
  • "Nešković“ d.o.o. Bijeljina
  • "Tioil“ d.o.o. Vitez, PJ "Tiol Benc“ Banja Luka
  • "Sas petrol“ d.o.o. Ugljevik
  • "Dragstes“ d.o.o. Brčko
  • "Hifa Oil“ Tešanj
  • "Hifa petrol“ Sarajevo
  • "Super petrol“ Banja Luka
  • "Nestro petrol“ d.o.o. Banja Luka
  • "Petrol BH Oil“ Sarajevo
  • "Pemako“ d.o.o., PJ BS Mašići, Gradiška
  • "Bosna Impeks“ d.o.o., PJ "Jova petrol“, Banja Luka
  • "KOD Trejd Kremenović“ d.o.o. Banja Luka
  • "Brčko gas“ d.o.o. Brčko
  • "Agrotehnika“ d.o.o. Bijeljina
  • "Milojević Gilje gas“ d.o.o. Bijeljina
  • "Eurobenc“ d.o.o. Banja Luka
  • "CSP“ d.o.o., PJ Potkozarje, Banja Luka
  • "Stević – Semberija“, Velika Obarska, Bijeljina
  • "MDrajv“ d.o.o. Bijeljina
  • "MDI Kompany“ d.o.o. Bijeljina
  • "Kubik AS“, PJ Razboj, Srbac
  • "Mon Ami“ d.o.o. Kneževo
  • "MKM“ d.o.o., PJ BPS Kneževo
  • "N group“ d.o.o. Bijeljina
  • "Ina Holdina“ Doboj
  • "Gazprom“ PJ Doboj
  • "Bor petrol“ d.o.o. Kotor Varoš
  • "Eurogas“ d.o.o. Banja Luka
  • "Nada“ d.o.o. Derventa
  • "DKD Euro Kuzmanović“ d.o.o. Derventa
  • "Ristić Kompany“ d.o.o. Bijeljina
  • "Bingo petrol“ d.o.o. Tuzla, PJ Janja, Bijeljina

Iz Republičke tržišne inspekcije poručuju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu, te apeluju na trgovce da usklade cijene i poštuju propisane marže kako bi izbjegli sankcije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

gorivo

marže

benzinska pumpa

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

19

15

18

15

17

15

09

15

04

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner