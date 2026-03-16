Nije ih briga za propise: Pumpaši opet ''deru'', objavljen spisak

16.03.2026
Republička tržišna inspekcija protekle sedmice izvršila je 130 kontrola formiranja cijena tečnih naftnih goriva u Republici Srpskoj, a u 55 slučajeva utvrđeno je da se trgovci nisu pridržavali propisanih marži.
Po tom osnovu su, kako je saopšteno iz Inspektorata, izrečene kazne u ukupnom iznosu od 825.000 KM.
Takođe, zbog drugih nepravilnosti koje se odnose na vođenje poslovne dokumentacije izrečene su dodatne kazne u iznosu od 23.200 KM.
Podsjećaju da je Vlada Republike Srpske prošle sedmice donijela novu odluku o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata, kao i odluku koja se odnosi na marže u prometu određenih proizvoda, uključujući osnovne životne namirnice.
Među poslovnim subjektima kod kojih su utvrđene nepravilnosti nalaze se:
Iz Republičke tržišne inspekcije poručuju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu, te apeluju na trgovce da usklade cijene i poštuju propisane marže kako bi izbjegli sankcije.
