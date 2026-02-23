PayPal probijen: Otkriveni korisnički podaci

Izvor:
Kompanija PayPal obavijestila je javnost o bezbjednosnom propustu koji je omogućio neovlašteni pristup ličnim podacima korisnika, a u određenim slučajevima doveo i do neautorizovanih transakcija.
PayPal je potvrdio da je zbog greške u kodu unutar aplikacije za kredite, poznatije kao PayPal Working Capital (PPWC), došlo do curenja osjetljivih informacija. Prema navodima kompanije, podaci su bili izloženi više od pet mjeseci – u periodu od 1. jula do 13. decembra 2025. godine.
Istraga je pokazala da su napadači mogli da pristupe širokom spektru ličnih informacija (PII), uključujući: Ime i prezime korisnika; Email adrese i brojeve telefona; Poslovne adrese; Datume rođenja; Brojeve socijalnog osiguranja (SSN).
Ono što ovaj incident čini ozbiljnijim jeste činjenica da je propust omogućio pojedinim zlonamjernim akterima pristup tuđim sredstvima. PayPal je priznao da je “mali broj korisnika” doživio neovlaštene transakcije na svojim računima.
Kompanija je preduzela sljedeće korake:
Povraćaj novca: Svi korisnici koji su oštećeni kroz neautorizovane transakcije biće u potpunosti obeštećeni.
Resetovanje lozinki: Svim pogođenim korisnicima lozinke su automatski resetovane.
Zaštita identiteta: PayPal nudi dvije godine besplatnog nadzora kreditne sposobnosti i usluge obnove identiteta putem servisa Equifax.
Iako je bezbjednosna rupa zakrpljena, stručnjaci upozoravaju da bi ukradeni podaci mogli biti iskorišteni za buduće “phishing” napade (lažne emailove koji pokušavaju da izmame lozinke). PayPal apeluje na sve korisnike da budu oprezni sa sumnjivim porukama, da ne klikću na neproverene linkove i da redovno prate aktivnosti na svojim računima.
Kompanija je naglasila da obavještenje nije odlagano zbog bilo kakve policijske istrage i da se odmah pristupilo sanaciji štete čim je problem uočen.
