Dobro pazite šta radite: Ovo je najopasniji datum retrogradnog Merkura

23.02.2026

20:07

Foto: Unsplash

Tokom 2026. godine jedan od najznačajnijih astroloških događaja, koji se gotovo potpuno poklapa s vladavinom Riba, jeste prvo retrogradno kretanje Merkura.

Moćni Merkur, planeta koja u astrologiji upravlja komunikacijom, informacijama, ugovorima i logistikom biće retrogradna od 26. februara do 20. marta 2026. godine, dok je Merkur i dalje unutar znaka Riba.

Retrogradni Merkur najčešće se povezuje s nerazumijevanjem, kašnjenjima, nesporazumima i tehničkim problemima. Tada stvari koje inače radimo rutinski, poput dopisivanja, planiranja putovanja ili potpisivanja ugovora, mogu da izmaknu kontroli ili zahtijevaju dodatnu pažnju.

Kada se dogodi retrogradni Merkur u znaku Riba, njegova energija djeluje posebno komplikujući i intenzivno, jer Ribe pojačavaju emocije, maštu i introspekciju, dok logika i jasnoća mislila mogu biti slabije izraženi. Merkur vlada komunikacijom, kao i poslovnim odnosima, dokumentima, ugovorima, porukama i svim vrstama sporazuma.

Kada se ova planeta "okrene unazad", kao da se ponovo vrši pregled svega već urađenog, pa se češće javljaju sasvim neočekivani nesporazumi u razgovorima, poruke i-mejlovi mogu biti pogrešno protumačeni, važni dokumenti mogu da imaju velike greške, može da dođe do promena planova, kvarova uređaja i internet veza, i to u najnezgodnijem trenutku... Upravo zato astrolozi ne savjetuju da se u ovom periodu započinju važne stvari.

мексико ел менчо картел

Svijet

Ubistvo vođe kartela pokrenulo haos u Meksiku; Najmanje 50 mrtvih

Ovaj datum se izdvaja jer se tada poklapa više napetih aspekata koji pojačavaju tipične retrogradne probleme. U tom trenutku je Merkur duboko retrogradan, odnosno usporen, konfuzan, dezorijentisan, nalazi se u znaku Riba, što donosi pojačane emocije, zamagljivanje stvari i pogrešne procene. Ova planeta, takođe, pravi napet aspekt sa Marsom, što nam pojačava impulsivnost, konflikte i brzoplete odluke. Istovremeno je Merkur pod jakim uticajem Neptuna, pa stižu i zablude i pogrešne informacije.

To je kombinacija koja donosi:

  • pogrešno tumačenje poruka
  • brzoplete reakcije zbog povređenog ega
  • potpisivanje nečega što kasnije zahteva ispravke
  • tehničke greške
  • izgovaranje riječi koje se ne mogu povući

Može da se desi da ćete zažaliti zbog poruke koju pošaljete 14. marta, odlučite nešto iz inata i potom shvatite da je na vašu štetu. Nije isključeno da ćete ući u raspravu iako nemate dovoljno činjenica ili argumenata, kao i da pogrešno tumačite sagovornika.

Šta raditi 14. marta?

Ako možete, taj dan iskoristite za reviziju postojećih planova i da završite nešto što ste započeli umjesto da nešto krenete ispočetka. Ukoliko je apsolutno neophodno da nešto potpišete 14. marta, obavezno dobro provjerite dokumentaciju, piše Glosi.

