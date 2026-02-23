YouTube uvodi nova pravila: Nestaju komentari i opis videa

YouTube posljednjih godina kontinuirano pooštrava borbu protiv blokatora reklama, ali taj sukob još uvijek nema jasan kraj. Nakon svake nove mjere, dio korisnika vrlo brzo pronađe način da je zaobiđe, pa se čitava situacija pretvara u dugotrajnu igru mačke i miša.

Tokom protekle sedmice na Reditu se pojavio veći broj prijava korisnika koji su primijetili da im prilikom gledanja videa nestaju opis i sekcija sa komentarima. Iako tačan uzrok još nije potvrđen, gotovo svi prijavljeni slučajevi imaju jednu zajedničku stvar – korišćenje blokatora reklama, prenosi Benchmark.

Problem se uglavnom javlja na web verziji YouTubea, i to u pregledačima kao što su Brave, Microsoft Edge i Google Chrome. Mobilna aplikacija za sada nije pogođena. Zanimljivo je da se greška ne pojavljuje kod svih korisnika koji koriste ad-blokere, dok pojedini navode da kod njih sve funkcioniše bez problema.

Neki korisnici ističu da se komentari često vrate nakon osvježavanja stranice, ali to zahtijeva ručnu intervenciju svaki put kada se problem pojavi. To dodatno stvara konfuziju, jer nije jasno da li je autor isključio komentare ili je u pitanju tehnički problem.

Za sada nema potvrde da li je riječ o namjernoj mjeri YouTubea kojom se, nakon detekcije blokatora reklama, ograničavaju pojedine funkcije, ili je uzrok greška nastala poslije ažuriranja samih ad-blok ekstenzija. Kompanija se ovim povodom još uvijek nije oglasila.

Podsjetimo, YouTube već duže vrijeme primjenjuje različite taktike protiv blokiranja reklama. Ranije su zabilježeni slučajevi u kojima se pregledi korisnika sa uključenim ad-blokerima nisu računali, a pominjalo se i namjerno usporavanje reprodukcije ili potpuno onemogućavanje pristupa servisu. Sve to ukazuje da se pritisak na korisnike koji izbjegavaju reklame nastavlja i u 2026. godini, prenosi 9to5Google.