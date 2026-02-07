Kruže jezive teorije o satanističkim simbolima na ZOI 2026; Iza svega stoji Hrvat?

Svečano otvaranje Zimskih olimpijskih igara Milano–Kortina 2026 postalo je tema rasprava na društvenim mrežama, gdje su se proširile tvrdnje o navodnoj satanističkoj simbolici.

U centru optužbi našao se dizajn olimpijskog plamenika, koji su pojedini korisnici interneta protumačili kao „obrnuti pentagram“, kao i određeni umjetnički elementi ceremonije koje su opisivali kao „okultni ritual“.

Međutim, dostupne informacije ukazuju na to da je riječ o tumačenjima zasnovanim na ličnom utisku i vizuelnim nagađanjima, a ne na dokumentovanoj namjeri dizajnera.

Satanic symbolism at the Olympics



When will we overthrow the rule of pedophiles and Satanist pic.twitter.com/7lfldd8WHj — Orthodoxy Above The Clouds (@noetic_healing) February 7, 2026

Ceremonija otvaranja održana je 6. februara na stadionu San Siro u Milanu, uz povezane događaje na alpskim lokacijama, što je i zvanično najavljeno kao dio šireg koncepta otvaranja. Tokom večeri upaljena su dva olimpijska plamenika — jedan u Milanu i jedan u Kortini d’Ampeko — što su organizatori predstavili kao simbolično povezivanje domaćina. U zvaničnim materijalima istaknuto je da je to prvi put u istoriji Igara da se dva plamenika istovremeno pale i gase na dvije različite lokacije.

Odakle potiču tvrdnje o satanističkoj simbolici?

Dio kritičara fokusirao se na prolazne geometrijske oblike koji se mogu vidjeti dok se plamenik otvara i zatvara. Pošto je riječ o kinetičkoj konstrukciji koja se širi i skuplja, iz određenih uglova nastaju zvjezdasti obrasci koje je dio publike protumačio kao pentagram.

U ovakvim raspravama često se zanemaruje širi istorijski kontekst, jer pentagram nije isključivo, niti izvorno, satanistički simbol, već je kroz istoriju imao različita značenja i pojavljivao se u brojnim tradicijama. U ovom slučaju ne postoje zvanične naznake da je dizajn imao namjeru da prenese okultnu ili vjersku poruku.

Plamenik dizajnirao čovjek hrvatskog porijekla

Prema zvaničnim objavama organizatora i pratećim materijalima, plamenike je dizajnirao Marko Balič u partnerstvu sa kompanijom Fincantieri.

Marko Balič je italijanski kreativni direktor i izvršni producent, specijalizovan za velike ceremonije, posebno olimpijska otvaranja i zatvaranja. Rođen je u Veneciji, a vuče korijene iz Splita, što često ističe u intervjuima, naglašavajući snažnu porodičnu povezanost sa ta dva grada. On je kreativni direktor ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara Milano–Kortina 2026 i ključna figura iza dizajna i koncepta plamenika, kao i drugih scenskih elemenata događaja.

Tokom karijere radio je na najmanje 16 olimpijskih ceremonija, uključujući i ljetnje i zimske Igre, čime drži rekord u ovoj oblasti. Godine 2006. dobio je nagradu Emi za svoj rad na Olimpijskim igrama. Osnivač je i predsjednik Balich Wonder Studio, globalne produkcijske kuće koja stoji iza brojnih velikih događaja širom svijeta i okuplja tim vrhunskih kreativaca.

Stvarni dizajn i značenje plamenika

Inspiracija za dizajn pronađena je, između ostalog, u geometrijskim motivima i isprepletenim obrascima povezanim sa Leonardom da Vinčijem, uz naglasak na ideje jedinstva i kontinuiteta. U medijskim opisima navodi se i tehnička strana konstrukcije — promjenljivi prečnik od oko 3,1 metar u zatvorenom položaju do oko 4,5 metara kada je potpuno otvoren, kao i mehanički sistem sa 244 tačke rotacije i 1.440 komponenti.

Dante, italijanska kultura i pogrešna tumačenja

Otvaranje je bilo zamišljeno kao omaž italijanskoj kulturi, a mediji su isticali reference na italijansku baštinu i umjetničke motive koji su uključivali dramatično osvjetljenje i prizore koji mogu podsjetiti na književne slike vatre i borbe. U tom kontekstu, crvena i narandžasta rasvjeta ili „pakleni“ vizuelni jezik mogu predstavljati čistu scenografiju i književnu aluziju, ali na internetu često postaju povod za teorije koje apstraktne umjetničke elemente tumače kao skrivene poruke.