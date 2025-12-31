Gačanin pokušao ukrasti gorivo

"Lice je zaustavljeno dok je upravljalo putničkim automobilom marke „Mercedes ML“ u kome je uočeno veći broj praznih kanistera, kao i dva plastična crijeva dužine od po 5m", navedeno je u saopštenju.

O svemu navedenom je je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.