Gačanin pokušao ukrasti gorivo

Gatačka policija radi na dokumentovanju krivičnog djela „ Pokušaj krađe“ protiv S.V., navode u saopštenju.
"Lice je zaustavljeno dok je upravljalo putničkim automobilom marke „Mercedes ML“ u kome je uočeno veći broj praznih kanistera, kao i dva plastična crijeva dužine od po 5m", navedeno je u saopštenju.
O svemu navedenom je je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.
