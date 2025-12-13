Kinezi izumili biljke koje svijetle u mraku

13.12.2025
17:36
Komentari:0
Kineski istraživači u laboratoriji Madžikpen Bio u Hefeju, u provinciji Anhui, na zapadu Kine, uspešno su uzgajili genetski izmenjene biljke koje svetle u mraku.
Biljkama su ubačeni genetski fragmenti organizama poput svitaca, što im omogućava da same proizvode svetlost, prenosi Sinhua.
Ovaj napredak otvara mogućnosti za primenu svetlećih biljaka u dekoraciji i osvetljenju bez spoljnog izvora energije, navodi agencija.
Nauka i tehnologija
8 h0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu