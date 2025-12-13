Logo
Kinezi izumili biljke koje svijetle u mraku

13.12.2025

17:36

Кинези изумили биљке које свијетле у мраку
Foto: Pexel/Michael Fallarme

Kineski istraživači u laboratoriji Madžikpen Bio u Hefeju, u provinciji Anhui, na zapadu Kine, uspešno su uzgajili genetski izmenjene biljke koje svetle u mraku.

Biljkama su ubačeni genetski fragmenti organizama poput svitaca, što im omogućava da same proizvode svetlost, prenosi Sinhua.

Ovaj napredak otvara mogućnosti za primenu svetlećih biljaka u dekoraciji i osvetljenju bez spoljnog izvora energije, navodi agencija.

Tag:

