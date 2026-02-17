Nevrijeme u Trebinju: Jak vjetar lomio grane i obarao reklame

Nakon dugih i obilnih padavina, velike probleme Trebinjcima danas je zadao jak vjetar.

Veći dio Republike Srpske ovoga jutra osvanuo je pod snijegom, dok na samom jugu, tokom cijelog dana duva jak vjetar.

Lomio je grane, obarao reklame, a bilo je i polomljenog stakla.

Iz meteorološke stanice Trebinje rečeno je za RTRS da su najveći udari vjetra duvali brzinom 73 kilometra na čas, a tokom cijelog dana udari vjetra pretežno dolaze iz pravca sjevera.