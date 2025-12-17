Đokić: Ispunjeni uslovi za prenos koncesije u Ugljeviku

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da su stečeni uslovi da se vlasništvo nad koncesijom u Ugljeviku, na eksploatacionom polju "Istok 2" prenese na Rudnik i Termoelektranu čime bi se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje elektrane u narednom periodu.

"Vlada je obezbijedila sredstva za preuzimanje značajnog udjela u `Komsar enerdžiju`. Do sada je preuzeto 74 odsto vlasništva", rekao je Đokić na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom predstavljanja rezultata 100 dana rada Vlade.

On je pojasnio da je sada preduzeće "Gas-Res" vlasnik 74 odsto udjela u kompaniji "Komsar enerdži".

"Sada `Gas-Res` može donijeti odluku da se prenese koncesija na RiTE Ugljevik na području `Istok 2`. To će omogućiti nesmetano korišćenje uglja i stvoriće se uslovi da se osiguraju dovoljne količine uglja da bi mogli nesmetano raditi u narednom periodu", poručio je Đokić.

On je istakao da se sada samo mora Vladi uputiti zahtjev za prenos koncesije.

"Najduže taj proces može trajati pet dana od dana podnošenja zahtjeva", istakao je Đokić.