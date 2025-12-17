Logo
Large banner

Đokić: Ispunjeni uslovi za prenos koncesije u Ugljeviku

Izvor:

ATV

17.12.2025

16:16

Komentari:

0
Петар Ђокић
Foto: ATV

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da su stečeni uslovi da se vlasništvo nad koncesijom u Ugljeviku, na eksploatacionom polju "Istok 2" prenese na Rudnik i Termoelektranu čime bi se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje elektrane u narednom periodu.

"Vlada je obezbijedila sredstva za preuzimanje značajnog udjela u `Komsar enerdžiju`. Do sada je preuzeto 74 odsto vlasništva", rekao je Đokić na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom predstavljanja rezultata 100 dana rada Vlade.

On je pojasnio da je sada preduzeće "Gas-Res" vlasnik 74 odsto udjela u kompaniji "Komsar enerdži".

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Iz Amerike smo dobili strategiju koja obećava

"Sada `Gas-Res` može donijeti odluku da se prenese koncesija na RiTE Ugljevik na području `Istok 2`. To će omogućiti nesmetano korišćenje uglja i stvoriće se uslovi da se osiguraju dovoljne količine uglja da bi mogli nesmetano raditi u narednom periodu", poručio je Đokić.

On je istakao da se sada samo mora Vladi uputiti zahtjev za prenos koncesije.

"Najduže taj proces može trajati pet dana od dana podnošenja zahtjeva", istakao je Đokić.

Podijeli:

Tagovi:

Petar Đokić

RiTE Ugljevik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Из Америке смо добили стратегију која обећава

Republika Srpska

Dodik: Iz Amerike smo dobili strategiju koja obećava

2 h

4
Знакови који најтеже подносе зиму

Zanimljivosti

Znakovi koji najteže podnose zimu

2 h

0
Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Ratko Jokić umjesto Gorana Selaka u banjalučkoj Skupštini

2 h

0
Путин: Запад растргао Југославију и Србе

Svijet

Putin: Zapad rastrgao Jugoslaviju i Srbe

2 h

0

Više iz rubrike

Додик: Из Америке смо добили стратегију која обећава

Republika Srpska

Dodik: Iz Amerike smo dobili strategiju koja obećava

2 h

4
Додик: Политичко Сарајево систематски опструише развој Српске

Republika Srpska

Dodik: Političko Sarajevo sistematski opstruiše razvoj Srpske

2 h

2
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Obezbijeđena finansijska i politička stabilnost Srpske

2 h

0
Жељко Будимир на састанку са Ватрогасним савезом

Republika Srpska

Budimir razgovarao sa rukovodstvom Vatrogasnog saveza

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

21

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

18

18

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

18

11

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

18

09

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

18

07

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner