Logo
Large banner

Šeranić: Planirano donošenje novog zakona o dječijoj zaštiti

Izvor:

ATV

17.12.2025

16:23

Komentari:

0
Ален Шеранић
Foto: ATV

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da će se u narednoj godini ići u donošenje novog zakona o dječijoj zaštiti sa aspekta relevantnih procjena statusa djece sa razvojnim poremećajima.

Šeranić je naveo da su u tom smuslu priključene i aktivnosti akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" kroz osnivanje centara za specijalističke usluge u oblasti socijalne zaštite koje bi se bavile tim procjenama.

Петар Ђокић

Republika Srpska

Đokić: Ispunjeni uslovi za prenos koncesije u Ugljeviku

"Sa tog aspekta definisali bismo način ulaska u kategorizaciju odnosno ostvarivanja prava po novom mehanizmu procjene a to je međunarodna klasifikacija funkcionalnosti", rekao je Šeranić danas u Banjaluci odgovarajući na novinarska pitanja nakon predstavljanja rezultata povodom 100 dana rada Vlade Srpske.

On je rekao da će se vjerovatno raditi i na izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti i ustvrditi novo pravo koje će se ticati osoba koje navrše 30 godina a imaju potrebu za produženim njegovanjem.

Podijeli:

Tagovi:

Alen Šeranić

dječija zaštita

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цијена сребра оборила све рекорде

Ekonomija

Cijena srebra oborila sve rekorde

2 h

0
Петар Ђокић

Republika Srpska

Đokić: Ispunjeni uslovi za prenos koncesije u Ugljeviku

2 h

0
Додик: Из Америке смо добили стратегију која обећава

Republika Srpska

Dodik: Iz Amerike smo dobili strategiju koja obećava

2 h

4
Знакови који најтеже подносе зиму

Zanimljivosti

Znakovi koji najteže podnose zimu

2 h

0

Više iz rubrike

Петар Ђокић

Republika Srpska

Đokić: Ispunjeni uslovi za prenos koncesije u Ugljeviku

2 h

0
Додик: Из Америке смо добили стратегију која обећава

Republika Srpska

Dodik: Iz Amerike smo dobili strategiju koja obećava

2 h

4
Додик: Политичко Сарајево систематски опструише развој Српске

Republika Srpska

Dodik: Političko Sarajevo sistematski opstruiše razvoj Srpske

2 h

2
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Obezbijeđena finansijska i politička stabilnost Srpske

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

21

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

18

18

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

18

11

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

18

09

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

18

07

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner