Šeranić: Planirano donošenje novog zakona o dječijoj zaštiti

17.12.2025
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da će se u narednoj godini ići u donošenje novog zakona o dječijoj zaštiti sa aspekta relevantnih procjena statusa djece sa razvojnim poremećajima.
Šeranić je naveo da su u tom smuslu priključene i aktivnosti akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" kroz osnivanje centara za specijalističke usluge u oblasti socijalne zaštite koje bi se bavile tim procjenama.
"Sa tog aspekta definisali bismo način ulaska u kategorizaciju odnosno ostvarivanja prava po novom mehanizmu procjene a to je međunarodna klasifikacija funkcionalnosti", rekao je Šeranić danas u Banjaluci odgovarajući na novinarska pitanja nakon predstavljanja rezultata povodom 100 dana rada Vlade Srpske.
On je rekao da će se vjerovatno raditi i na izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti i ustvrditi novo pravo koje će se ticati osoba koje navrše 30 godina a imaju potrebu za produženim njegovanjem.
