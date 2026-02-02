Tramp stiže na Balkan

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp planira da doputuje u zvaničnu posjetu Atini, izjavila je američka ambasadorka u Grčkoj Kimberli En Gilfojl, ukazujući na rastuće interesovanje Vašingtona za jugoistočni Mediteran.

Govoreći u Atini na predstavljanju novog dokumentarnog filma prve dame SAD Melanije Tramp, Gilfojl je rekla da se raduje dolasku američkog predsjednika i njegove supruge u Grčku, prenosi danas Euraktiv.

"Znam da će predsjednik doći i zaista se radujem njihovoj posjeti, Melanijinoj takođe. To bi bila velika čast za zemlju", navela je Gilfojl.

Američka ambasadorka u Grčkoj nije precizirala kada bi posjeta mogla da se realizuje, niti da li bi Tramp tom prilikom obišao i druge zemlje od strateškog značaja za SAD, poput Izraela, Kipra ili Turske.

Prema ocjenama Euraktiva, čak sama najava posjete ima političku težinu za jugoistočnu Evropu, region opterećen tenzijama zbog pomorskih sporova, naročito između Grčke i Turske, kao i neslaganja oko energetskih resursa.

Od Trampovog ponovnog izbora, američke kompanije povećale su ulaganja u istraživanje gasa i nafte u istočnom Mediteranu.

Gilfojl je ranije Grčku opisala kao "ključnog aktera u energetskoj budućnosti Evrope".

Za razliku od većine partnera SAD u Evropskoj uniji, Atina dijeli Trampov stav da Evropa treba da poveća uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG) iz SAD.

Analitičari ocjenjuju da pojačano američko interesovanje za energetski potencijal regiona jugoistoka Evrope može da promjeni postojeće odnose i izvrši pritisak na dugogodišnje rivale da pronađu političko rješenje.