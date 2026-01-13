Logo
Bivši premijer Gruzije ide u zatvor

13.01.2026

15:07

Komentari:

0
Bivši premijer Gruzije Irakli Garibašvili služiće petogodišnju zatvorsku kaznu, saopštili su tužioci, nakon što je pristao da prizna krivicu po optužbama za pranje novca velikih razmjera.

Garibašvili je obavljao funkciju premijera od 2021. do 2024. godine, kao i ranije od 2013. do 2015, a dugo je važio za bliskog saveznika Bidzine Ivanišvilija, milijardera i bivšeg premijera koji se često smatra faktičkim vladarom Gruzije, javlja Reuters.

Njegovo hapšenje i zatvorska kazna predstavljaju prvi slučaj da se visoki pripadnik vladajuće elite suoči s krivičnim gonjenjem u okviru šireg obračuna usmjerenog protiv opozicionih lidera.

Злата Петровић

Scena

Oglasila se Zlata Petrović nakon Pejine izjave da ga je prevarila

Tužilaštvo i policija su u oktobru prošle godine pretresli Garibašvilijev dom, kao i domove još dvojice Ivanišvilijevih saradnika, te saopštili da su u rezidenciji bivšeg poslovnog rukovodioca pronašli 6,5 miliona dolara u gotovini, prenosi Euronews.

Garibašvili se nije javno oglašavao o raciji niti o optužbama, a nije bio dostupan ni za komentar. Njegov advokat je lokalnim medijima rekao da je priveden.

Iz Tužilaštva su saopštili da će Garibašvili takođe biti kažnjen novčanom kaznom od 375.230 dolara.

