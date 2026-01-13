Logo
Large banner

Dječak (13) poginuo tokom skijanja: Zatrpala ga lavina, ljekar 45 minuta pokušavao da ga oživi

Izvor:

Telegraf

13.01.2026

19:20

Komentari:

0
Дјечак (13) погинуо током скијања: Затрпала га лавина, љекар 45 минута покушавао да га оживи

Dječak (13) porijeklom iz Češke poginuo je danas u Bad Gastajnu, Salcburg, Austrija, nakon što ga je zahvatila lavina dok je skijao na otvorenom terenu.

Vijest je javila agencija APA, koja je prvobitno javila da je dječak imao 12 godina, ali je ispravila njegove godine na osnovu informacija salcburške policije.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda

Spasioci su izvukli dječaka, a zatim su oko 45 minuta uzalud pokušavali da ga ožive. Nesreća se dogodila rano popodne u odmaralištu Sportgaštajn u Visokim Tauernima, koji je dio Alpa.

U saopštenju operatera se navodi da se lavina dogodila između sedmog i osmog stuba žičare. Dječaka, koji se spuštao sa drugim ljudima, potpuno je zatrpala masa snijega.

Spasioci su ga, uz pomoć posade helikoptera i očevidaca, pronašli i oslobodili. Međutim, ljekar koji je dežurao nije uspio da ga oživi.

Плаћање-трговина

Banja Luka

Nova poskupljenja udar na novčanike građana

Prema postojećim informacijama, lavinu su izazvali dječak i njegova pratnja, javila je APA.

Podijeli:

Tagovi:

lavina

Češka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Буџет касни, фотеље стижу на вријеме - Бањалука опет плаћа цех

Banja Luka

Budžet kasni, fotelje stižu na vrijeme - Banjaluka opet plaća ceh

1 h

0
Од сутра продаја улазница за меч Игокеа-Партизан

Košarka

Od sutra prodaja ulaznica za meč Igokea-Partizan

1 h

0
Да ли грађани Бањалуке треба да плаћају паркинг?

Banja Luka

Da li građani Banjaluke treba da plaćaju parking?

1 h

0
У саобраћајној несрећи повријеђене двије особе

Hronika

U saobraćajnoj nesreći povrijeđene dvije osobe

1 h

0

Više iz rubrike

Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

Svijet

Zatražena smrtna kazna za bivšeg južnokorejskog predsjednika

2 h

0
Магла сунце

Svijet

Upaljeni alarmi zbog zagađenog vazduha: Zdravlje ljudi ugroženo

2 h

0
Мртву супругу у инвалидским колицима покушао да укрца на лет

Svijet

Mrtvu suprugu u invalidskim kolicima pokušao da ukrca na let

3 h

0
Захарова: Неприхватљиве пријетње ударима на Иран

Svijet

Zaharova: Neprihvatljive prijetnje udarima na Iran

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Tramp: Moraćete sami otkriti kakva je pomoć na putu za Iran

20

39

''Mučki napad na Srbe u Dečanima posljedica je antisrpske politike Prištine''

20

31

Četiri osobe preminule usljed infekcije gripom: Epidemiološka situacija se pogoršava

20

30

Simbol komšiluka: Mačak Boro iz Trebinja osvaja osmijehe gdje god da se pojavi

20

22

Najzdravije voće na svijetu: Evo zašto bi trebalo da ga konzumiraju i trudnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner