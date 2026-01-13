Dječak (13) poginuo tokom skijanja: Zatrpala ga lavina, ljekar 45 minuta pokušavao da ga oživi

Dječak (13) porijeklom iz Češke poginuo je danas u Bad Gastajnu, Salcburg, Austrija, nakon što ga je zahvatila lavina dok je skijao na otvorenom terenu.

Vijest je javila agencija APA, koja je prvobitno javila da je dječak imao 12 godina, ali je ispravila njegove godine na osnovu informacija salcburške policije.

Republika Srpska Cvijanović: Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda

Spasioci su izvukli dječaka, a zatim su oko 45 minuta uzalud pokušavali da ga ožive. Nesreća se dogodila rano popodne u odmaralištu Sportgaštajn u Visokim Tauernima, koji je dio Alpa.

U saopštenju operatera se navodi da se lavina dogodila između sedmog i osmog stuba žičare. Dječaka, koji se spuštao sa drugim ljudima, potpuno je zatrpala masa snijega.

Spasioci su ga, uz pomoć posade helikoptera i očevidaca, pronašli i oslobodili. Međutim, ljekar koji je dežurao nije uspio da ga oživi.

Banja Luka Nova poskupljenja udar na novčanike građana

Prema postojećim informacijama, lavinu su izazvali dječak i njegova pratnja, javila je APA.