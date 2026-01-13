Otvorena ski sezona na Kozari

Snijeg, temperatura u minusu i pogodni uslovi za skijanje okupili su ljubitelje skijanja.

Na stazi i iskusni, i najmlađi koji svoje prve spustove tek treba da nauče.

Ski staza za djecu dužine je oko 200 metara i pokrivena je mini ski-liftom i ski trakom. Za sve one koji nisu savladali ovaj zimski sport na raspolaganju su instruktori skijanja.

"Ove godine baš je velika zainteresovanost i mladih i velikih. Ja najviše radim sa početnicima, pošto radim u više grupa manje djece, što je najbitnije da mi naučimo to kočenje, to lužno zaustavljanje ja to najviše radim sa djecom i onda poslije toga radimo plužni zavoj", rekla je Gorana Stojnić, instruktor skijanja.

Milan Šicar iz Prijedora rekreativno se bavi skijanjem od malih nogu. Kaže da je temperatura ispod nule idealna za skijanje, a dobri uslovi i uređene staze razlozi su zbog kojih se svake godine rado vraća na planinu.

"Kada smo izgradili ovo 81. godine od tada skijam, osim one godine kada ne bude snijega ili bude vrlo malo", kaže Milan Šicar, skijaš.

Staza je osvijetljena reflektorima te je ljubiteljima skijanja omogućeno i noćno skijanje svakim danom od 18:30 do 21:00 čas. U nedostatku snježnog pokrivača, uživanje u zimskim sportovima omogućavaju topovi za vještački snijeg koji pokrivaju čitavu stazu.