Logo
Large banner

Otvorena ski sezona na Kozari

Izvor:

ATV

13.01.2026

19:30

Komentari:

0
Отворена ски сезона на Козари
Foto: ATV

Snijeg, temperatura u minusu i pogodni uslovi za skijanje okupili su ljubitelje skijanja.

Na stazi i iskusni, i najmlađi koji svoje prve spustove tek treba da nauče.

Ski staza za djecu dužine je oko 200 metara i pokrivena je mini ski-liftom i ski trakom. Za sve one koji nisu savladali ovaj zimski sport na raspolaganju su instruktori skijanja.

"Ove godine baš je velika zainteresovanost i mladih i velikih. Ja najviše radim sa početnicima, pošto radim u više grupa manje djece, što je najbitnije da mi naučimo to kočenje, to lužno zaustavljanje ja to najviše radim sa djecom i onda poslije toga radimo plužni zavoj", rekla je Gorana Stojnić, instruktor skijanja.

Избори

Republika Srpska

Nema izborne kampanje za ponovljene izbore

Milan Šicar iz Prijedora rekreativno se bavi skijanjem od malih nogu. Kaže da je temperatura ispod nule idealna za skijanje, a dobri uslovi i uređene staze razlozi su zbog kojih se svake godine rado vraća na planinu.

"Kada smo izgradili ovo 81. godine od tada skijam, osim one godine kada ne bude snijega ili bude vrlo malo", kaže Milan Šicar, skijaš.

Staza je osvijetljena reflektorima te je ljubiteljima skijanja omogućeno i noćno skijanje svakim danom od 18:30 do 21:00 čas. U nedostatku snježnog pokrivača, uživanje u zimskim sportovima omogućavaju topovi za vještački snijeg koji pokrivaju čitavu stazu.

Podijeli:

Tagovi:

Kozara

skijanje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У којим градовима Српске се организује дочек православне Нове године?

Društvo

U kojim gradovima Srpske se organizuje doček pravoslavne Nove godine?

4 h

1
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Društvo

Haraju oboljenja slična gripu

4 h

0
Празнична трпеза

Društvo

Ove običaje treba ispoštovati do ponoći: Sutra slavimo Srpsku novu godinu

5 h

0
Магла сунце

Društvo

Banjaluka u kratkim rukavima, dok je Gacko pod ledom

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Tramp: Moraćete sami otkriti kakva je pomoć na putu za Iran

20

39

''Mučki napad na Srbe u Dečanima posljedica je antisrpske politike Prištine''

20

31

Četiri osobe preminule usljed infekcije gripom: Epidemiološka situacija se pogoršava

20

30

Simbol komšiluka: Mačak Boro iz Trebinja osvaja osmijehe gdje god da se pojavi

20

22

Najzdravije voće na svijetu: Evo zašto bi trebalo da ga konzumiraju i trudnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner