U zamrzivaču pronađena tijela dvije bebe

Tijela dvije bebe pronađena su u zamrzivaču u porodičnoj kući u francuskom departmanu Gornjoj Soni, a jedna žena je tim povodom uhapšena, prenijeli su francuski mediji.
Dvije bebe su pronađene u utorak u kući u gradu Ajviler-e-Liamon, naveo je izvor blizak istrazi, prenijela je BFMTV.
Otac (50) je otkrio prvu bebu u zamrzivaču i potom obavijestio policiju koja je, po dolasku na lice mjesta, pronašla i tijelo druge bebe na istom mjestu.
Policija je potom počela potragu za njegovom partnerkom.
Žena, za koju nije poznato u kakvoj je vezi sa dva pronađena novorođenčeta, uhapšena je juče u Bulonj-Bijankuru, prenio je francuski TV kanal.
