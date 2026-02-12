Logo
U zamrzivaču pronađena tijela dvije bebe

Tanjug

12.02.2026

16:23

У замрзивачу пронађена тијела двије бебе
Foto: pexels

Tijela dvije bebe pronađena su u zamrzivaču u porodičnoj kući u francuskom departmanu Gornjoj Soni, a jedna žena je tim povodom uhapšena, prenijeli su francuski mediji.

Dvije bebe su pronađene u utorak u kući u gradu Ajviler-e-Liamon, naveo je izvor blizak istrazi, prenijela je BFMTV.

Саобраћајна несрећа у Сарајеву

Hronika

Snimak trenutka kada tramvaj iskače iz šina: Dramatične scene na ulici

Otac (50) je otkrio prvu bebu u zamrzivaču i potom obavijestio policiju koja je, po dolasku na lice mjesta, pronašla i tijelo druge bebe na istom mjestu.

Policija je potom počela potragu za njegovom partnerkom.

mark rute tanjugap

Svijet

Rute podržava Makronov prijedlog o nastavku kontakata sa Moskvom

Žena, za koju nije poznato u kakvoj je vezi sa dva pronađena novorođenčeta, uhapšena je juče u Bulonj-Bijankuru, prenio je francuski TV kanal.

Komentari (0)
