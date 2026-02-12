Otac izbo sina (22) nasmrt, a mlađeg (15) ranio

Muškarac (44) je izbo troje ljudi u naselju Podujane u Sofiji, a prema pisanju bugarskih medija, jedna osoba je podlegla povredama.

Kako prenose mediji, brutalno nasilje je počinio otac, koji je napao sinove i jednu ženu. Stariji sin (22) je preminuo, dok je mlađi sin (15) zadobio brojne ubodne rane i prebačen je u bolnicu u Pirogovu.

U napadu je povrijeđena i žena (78), koja je zadobila posjekotine i ubodne rane u abdomen i grudi.

Policija je uhapsila oca (44) nakon napada. On ima posjekotinu na ruci, i vjeruje se da je povredu zadobio dok je napadao žrtve.

Za sada nije poznat motiv užasnog zločina.