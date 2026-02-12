Logo
Orban: Koalicija Brisela i Kijeva želi da ukloni aktuelne mađarske vlasti

Izvor:

SRNA

12.02.2026

15:27

Komentari:

0
Орбан: Коалиција Брисела и Кијева жели да уклони актуелне мађарске власти
Foto: Tanjug/AP

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je činjenica da postoji koalicija EU i Ukrajine, koja želi da se aktuelne mađarske vlasti uklone po svaku cijenu.

Orban je rekao da postoji i sporazum Brisela i Kijeva o tome na koji način da se Ukrajina uvede u EU ili da se omogući njeno učlanjenje u Uniju.

Чишћење прозора

Savjeti

Jedna stvar koju bacamo u kantu za smeće očistiće prozore bolje od svih sredstava

Prema njegovim riječima, Mađarska je u tom sporazumu opisana kao "problem", a naveden je i na koji način to "treba da se riješi".

"U tom koalicionom sporazumu Kijeva i Brisela jasno je da se Vlada Mađarske mora ukloniti po svaku cijenu. Cijela ta priča o stranci Tisa i svemu u vezi s njom je kreacija Brisela. Ta stranka je osnovana kako bi se nacionalna Vlada Mađarske zamijenila probriselskim i proukrajinskim vlastima u Mađarskoj", ocijenio je Orban.

Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

