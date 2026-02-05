Logo
Сухомеснати производ повлачи се са тржишта! Провјерите своје залихе

Извор:

Дневник.хр

05.02.2026

07:57

Сухомеснати производ повлачи се са тржишта! Провјерите своје залихе
Фото: AI generated

Кобасица се повлачи због ризика по здравље особа алергичних на глутен.

Државни инспекторат Републике Хрватске обавјештава потрошаче да субјект у пословању са храном, Обpт КАЛИНСКИ – трговина, кланица, прерада меса и угоститељство, вл. Вишња Калински, из предострожности опозива производ Полутрајна кобасица – месни нарезак, ЛОТ 20251223, употријебити до: 23. 2. 2026. године, због могућег садржаја алергена глутена у производу.

С обзиром на то да на производу није означен алерген глутен, производ може представљати ризик по здравље потрошача осјетљивих на исти, док га особе које нису алергичне могу и даље користити без ограничења.

Антартик

Наука и технологија

Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

Производ није у складу са Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране те утврђивању поступака у областима безбједности хране, као ни са Уредбом (ЕЗ) бр. 1169/2011 Европског парламента и Савјета од 25. октобра 2011. године о пружању информација о храни потрошачима, којом се мијењају и допуњују Уредбе (ЕЗ) бр. 1924/2006 и (ЕЗ) бр. 1925/2006 Европског парламента и Савјета, као и Директиве 2000/13/ЕЗ Европског парламента и Савјета, Директиве Комисије 2002/67/ЕЗ, Директиве Комисије 2008/5/ЕЗ и Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 608/2004.

Подаци о производу:

Земља поријекла: Хрватска

Произвођач: Обpт КАЛИНСКИ – трговина, кланица, прерада меса и угоститељство, вл. Вишња Калински, Градец

Обавјештење се односи искључиво на производ са претходно наведеним подацима, преноси Дневник.хр.

