Logo
Large banner

Dva znaka će ove godine živjeti bez brige o parama

Izvor:

Krstarica

05.02.2026

10:25

Komentari:

0
Два знака ће ове године живјети без бриге о парама
Foto: Unsplash

Postoje godine koje se pamte po životnim lekcijama, i one druge – koje se pamte po olakšanju. Ova predstojeća godina, barem za 2 znaka horoskopa, spada u onu drugu kategoriju. Znate onaj osjećaj kad ne morate stalno da gledate stanje na računu? Kad se problemi ne rješavaju nervozom, već planom? E, upravo takva godina je pred njima. I ne, ne radi se o jednom srećnom trenutku, već o stabilnom toku novca koji traje mjesecima.

Bik – konačno dolazi nagrada za strpljenje

Ako postoji znak koji je predugo radio, ulagao i ćutao, to je Bik. Uvijek umije da izdrži više nego što bi trebalo. Ove godine se to mijenja. Novac dolazi kroz posao, dodatne projekte, ali i pametna ulaganja iz prošlosti. Nije u pitanju dobitak preko noći, već konstantan priliv koji donosi sigurnost.

ilu-prsut-280825

Savjeti

Ovu domaću deliciju je teško nadmašiti

Savjet za Bika: nemojte trošiti samo zato što možete. Pametno rasporedite novac i dio obavezno ostavite po strani. Upravo ta rezerva donosi još veći mir.

Jarac – stabilnost kakvu dugo niste imali

Jarac ulazi u godinu u kojoj se konačno isplaćuje sav trud, odricanje i disciplina. Poslovne prilike se otvaraju same od sebe, a autoritet koji imate donosi bolju zaradu. Mnogi Jarčevi će reći: „Ovo sam čekao godinama.“ I biće u pravu.

Pitanje je samo jedno – da li ćete znati da uživate u tome? Savjet: ne mjerite vrijednost samo kroz rad. Dozvolite sebi i malo luksuza, bez griže savjesti.

Болница доктор

Društvo

Oglasio se Institut: Poznato da li u Srpskoj ima zaraženih opasnim virusom

Bik i Jarac ove godine ne jure novac već taj novac dolazi njima. Kontinuitet, sigurnost i pametne odluke biće ključ uspjeha. Ako ste jedan od ova dva znaka, zapamtite: nije grijeh uživati u plodovima svog rada. Naprotiv. To je dokaz da ste konačno na pravom mjestu, u pravo vrijeme.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

novac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Запаљен форд, полиција трага за пироманима

Hronika

Zapaljen ford, policija traga za piromanima

4 h

0
Познато када почиње исплата пензија у Српској

Ekonomija

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

4 h

0
Кајл Кузма се обрукао додавањем

Košarka

Smije mu se cijela NBA: Pokušao iskopirati Jokića pa se obrukao

4 h

0
Starlink satelit

Nauka i tehnologija

Starlink stiže u BiH?

4 h

0

Više iz rubrike

Урнебесан оглас за продају насмијао регион: Вјенчаница је преживјела, али брак није

Zanimljivosti

Urnebesan oglas za prodaju nasmijao region: Vjenčanica je preživjela, ali brak nije

5 h

0
Некада је сваки ауто и свака кућа имао ово, а данас вриједе хиљаде евра

Zanimljivosti

Nekada je svaki auto i svaka kuća imao ovo, a danas vrijede hiljade evra

6 h

0
Мисле да се свијет врти око њих: 5 најумишљенијих хороскопских знакова

Zanimljivosti

Misle da se svijet vrti oko njih: 5 najumišljenijih horoskopskih znakova

6 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Kome su zvijezde naklonjene danas?

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

14

13

Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner