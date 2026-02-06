Cvijanović u Bijeloj kući sa višim direktorom za borbu protiv terorizma

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović danas je u Bijeloj kući razgovarala sa višim direktorom za borbu protiv terorizma u Savjetu za nacionalnu bezbjednost SAD Sebastijanom Gorkom o ključnim bezbjednosnim izazovima u BiH i regiji.

"U Bijeloj kući danas sam se sastala sa višim direktorom za borbu protiv terorizma u Savjetu za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država dr Sebastijanom Gorkom i njegovim saradnicima", napisala je Cvijanovićeva na društvenim mrežama.

Ona je dodala da je sagovorniku zahvalila na iskazanom interesovanju i razumijevanju, te ukazala na značaj uspostavljanja saradnje sa ciljem kreiranja stabilnog okruženja i efikasne borbe protiv terorizma.