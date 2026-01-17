Данас је сабор 70 светих апостола: Вјерници читају ову молитву за опроштај гријехова

Извор:
Жена Блиц
17.01.2026
08:05
Коментари:0
Сабор 70 светих апостола је православни празник који се обиљежава 17. јануара и посвећен је седамдесеторици апостола које је Исус Христ изабрао да шире Јеванђеље и учвршћују хришћанску вјеру.
Поред дванаесторице апостола, ови светитељи, међу којима су Свети Стахије, Амплије и Урван, дјеловали су широм свијета, проповиједали и многи су страдали мученичком смрћу због своје преданости Богу. Обичај је да им се на њихов дан вјерници обрате кратком молитвом у знак поштовања и заступништва пред Богом.
Свијет
Привремена предсједница Венецуеле смијенила министра блиског Мадуру
Празник Сабор 70 светих апостола у црквеном календару симболизује њихову храброст и жртву, али и наставак Христовог учења које су апостоли преносили међу људима. Обичај је да вјерници на овај празник упућују молитву за опроштај гријехова, Божју милост и заговор светих апостола, тражећи њихову помоћ у тешким животним ситуацијама.
У Србији је обичај да вјерници тог дана присуствују Светој литургији у цркви, гдје се присјећају дјела и мучеништва светих апостола који суширили учење Исуса Христа. На дан Сабора 70 светих апостола вјерници изговарају ову молитву:
"Апостоли свети, молите милостивога Бога да опроштај гријехова подари душама нашим".
Свијет
Одбијен украјински напад у Ростовској области, укупно оборено 99 дронова изнад Русије
Празник Сабор 70 светих апостола подсјећа на важност живота у вјери, љубави, понизности и доброчинству.
Друштво
11 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
15 ч0
Најновије
Најчитаније
09
35
09
31
09
28
09
27
09
25
Тренутно на програму