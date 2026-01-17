Logo
Danas je sabor 70 svetih apostola: Vjernici čitaju ovu molitvu za oproštaj grijehova

Данас је сабор 70 светих апостола: Вјерници читају ову молитву за опроштај гријехова
Foto: ATV

Sabor 70 svetih apostola je pravoslavni praznik koji se obilježava 17. januara i posvećen je sedamdesetorici apostola koje je Isus Hrist izabrao da šire Jevanđelje i učvršćuju hrišćansku vjeru.

Pored dvanaestorice apostola, ovi svetitelji, među kojima su Sveti Stahije, Amplije i Urvan, djelovali su širom svijeta, propovijedali i mnogi su stradali mučeničkom smrću zbog svoje predanosti Bogu. Običaj je da im se na njihov dan vjernici obrate kratkom molitvom u znak poštovanja i zastupništva pred Bogom.

Praznik Sabor 70 svetih apostola u crkvenom kalendaru simbolizuje njihovu hrabrost i žrtvu, ali i nastavak Hristovog učenja koje su apostoli prenosili među ljudima. Običaj je da vjernici na ovaj praznik upućuju molitvu za oproštaj grijehova, Božju milost i zagovor svetih apostola, tražeći njihovu pomoć u teškim životnim situacijama.

U Srbiji je običaj da vjernici tog dana prisustvuju Svetoj liturgiji u crkvi, gdje se prisjećaju djela i mučeništva svetih apostola koji suširili učenje Isusa Hrista. Na dan Sabora 70 svetih apostola vjernici izgovaraju ovu molitvu:

"Apostoli sveti, molite milostivoga Boga da oproštaj grijehova podari dušama našim".

Praznik Sabor 70 svetih apostola podsjeća na važnost života u vjeri, ljubavi, poniznosti i dobročinstvu.

