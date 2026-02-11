Logo
Zašto Francuska poziva građane da jedu manje mesa?

Izvor:

Tanjug

11.02.2026

13:43

Зашто Француска позива грађане да једу мање меса?
Foto: ATV

Francuska vlada je danas objavila novu Nacionalnu strategiju za ishranu i klimu (Snanc) do 2030, koja preporučuje građanima da ograniče konzumaciju mesa i prerađevina i pređu na zdraviju ishranu koja manje utiče na klimatske promjene.

Formulacija vezana za meso je dugo bila sporna, pošto je ministarstvo poljoprivrede insistiralo na riječi "ograničavanje", dok je ministarstvo ekologije želio da u tekstu stoji "smanjenje", prenosi Figaro.

Cilj je postepena promjena navika u ishrani, što podrazumeva više voća, povrća, mahunarki, orašastih plodova i cjelovitih žitarica na jelovniku, kao i dovoljno ribe i mliječnih proizvoda, ali i smanjenje potrošnje uvezenog mesa.

Preporuke su dio šire politike koja se zasniva na rezultatima Konvencije građana o klimatskim promjenama i Zakona o klimi i otpornosti iz 2021. godine.

Кромпир

Zdravlje

Stručnjaci otkrivaju da li je podgrijan krompir zaista opasan

Plan je da ove mere budu implementirane do 2030, kako bi se smanjile emisije gasova staklene bašte iz hrane i poboljšalo zdravlja stanovništva.

Strateški fokus je da Francuzi postepeno menjaju navike, a ne da se uvode strogi zakonski propisi.

Francuska

meso

