Košarac o problemima domaće proizvodnje: Zbog podanika nije moguće uvesti zaštitne mjere

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je danas u Banjaluci da zbog podaničkog odnosa jedne strukture u Savjetu ministara prema EU nisu u mogućnosti da uvedu zaštitne mjere kada je riječ o poljoprivrednim proizvodima, iako bi to bilo najbolje da bi se mogla zaštititi domaća proizvodnja.

Košarac je naveo da jedan broj kolega iz FBiH pogrešno tvrdi da je uvođenje zaštitnih mjera kršenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

"Imali smo niz primjera kada nismo mogli da donesemo takve odluke, a bile su prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Ostaje da koristimo neke druge modele, otvaramo nova tržišta", rekao je Košarac novinarima nakon sastanka o pitanjima tržišta svinjskog mesa, uvoza mesa i stoke.

On je dodao da je analizirajući određene odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju moguće konstatovati da EU nije partner, da primarno želi ostvariti svoje interese i da od zemalja koje žele da pristupe EU iskoriste sve kapacitete, a uzmu benefite.

Košarac je rekao da je unutrašnja trgovina u nadležnosti Ministarstva trgovine i turizma Srpske, te da će vjerovatno u okviru njega biti doneseni odgovarajući pravilnici po osnovu zahtjeva proizvođača.

Komentarišući tvrdnje opozicije da institucije štite uvoznički lobi, Košarac je rekao da opozicija potpuno neutemeljeno iznosi određene stavove i da bi trebalo da znaju da postoji ugovor o slobodnoj trgovini i da postoji obaveza međunarodnog kapaciteta koji BiH ima na osnovu tih neadekvatno sklopljenih ugovora koji ne štite domaću primarnu proizvodnju.

"Gospoda je nekada sjedila u Savjetu ministara, pa da li su donosili zaštitne mjere? Da li su ikada pokušali da pokrenu postupak adaptacije određenih sporazuma? Mi jesmo i stalno to radimo da bismo zaštitili poljoprivredne proizvođače", naglasio je Košarac.

On je naglasio da Vlada Republike Srpske vodi adekvatnu politiku u kontekstu jačanja kapaciteta poljoprivredne proizvodnje i vidljivosti domaćih proizvoda na tržištu BiH i van zemlje.

"U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nećemo dozvoliti da postanemo centralni organ kada je riječ o oblasti poljoprivrede, jer je to isključiva nadležnost entiteta, iako i danas postoji intencija određenih struktura u BiH. Naša zajednička obaveza je da obezbijedimo poljoprivredni suverenitet Republike Srpske i to radimo u kontinuitetu", zaključio je Košarac.