Trišić Babić: Srpska posvećena očuvanju svoje ustavne pozicije i nadležnosti

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić rekla je da Srpska ostaje snažno posvećena dijalogu, miru i stabilnosti, te očuvanju njene ustavne pozicije i nadležnosti.

Tokom sastanka u Banjaluci sa specijalnim izaslanikom za zapadni Balkan Ministarstva inostranih poslova Norveške Eirikom Nestasom Matisenom, Trišić-Babić je istakla da je delegacija Republike Srpske imala izuzetno uspješnu višednevnu posjetu SAD, tokom koje je naišla na puno razumijevanje svoje pozicije na sastancima sa američkim visokim zvaničnicima.

Trišić Babić i Matisen razgovarali su i o aktuelnim političkim temama u Republici Srpskoj i BiH, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.

Sastanku je prisustvovala i ambasador Norveške u BiH Katrine Biring.