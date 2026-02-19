Logo
Tramp nahvalio Orbana pa poručio: Imaš moju potpunu i totalnu podršku!

Izvor:

ATV

19.02.2026

18:09

Трамп нахвалио Орбана па поручио: Имаш моју потпуну и тоталну подршку!
Foto: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Viktor Orban, premijer Mađarske ima moju potpunu i totalnu podršku za predstojeće izbore, rekao je predsjednik SAD-a Donald Tramp na sjednici Odbora za mir.

"Premijer Mađarske ima moju potpunu i totalnu podršku za izbore. Ne vole svi u Evropi tu podršku, ali to je u redu. On je uradio nevjerovatan posao sa imigracijama, za razliku od nekih zemalja koje same sebi nanose štetu zbog toga", rekao je Tramp.

Predsjednik SAD-a se zahvalio Orbanu što prisustvuje Odboru za mir, te rekao da će "dobro proći" na izborima.

"Samo hoću da ti kažem, imaš moju potpunu i totalnu podršku i to kažem javno. Već sam to rekao, ali sad ću i ponoviti. Dolaze ti izbori i mislim da ćeš dobro proći. Milei (predsjednik Argentine) je malo zaostajao, ali je onda ubjedljivo pobijedio. Ti ćeš odlično proći, hvala ti što si ovdje, vodiš sjajnu zemlju", rekao je Tramp.

