Kina povećava porez na kondome i kontracepcijske pilule kako bi povećala natalitet

Kina se sprema da po prvi put u posljednje tri decenije uvede porez na dodatu vrijednost (PDV) na kondome i druga kontraceptivna sredstva, dok zemlja nastoji povećati natalitet i modernizovati svoje poreske propise.

Od 1. januara, kondomi i kontraceptivi biće podložni stopi PDV-a od 13 posto, porezu od kojeg su ova dobra bila izuzeta otkako je Kina 1993. godine uvela PDV na nacionalnom nivou.

Ova mjera bila je skrivena u zakonu o PDV-u usvojenom 2024. godine, u nastojanju da se modernizira kineski poreski sistem. PDV čini gotovo 40 posto ukupnih poreskih prihoda Kine.

Nakon što je više od 30 godina primjenjivala strogu politiku jednog djeteta, Kina je tokom protekle decenije uvela niz poticaja kako bi podstakla ljude da imaju više djece, u pokušaju da zaustavi pad nataliteta.

Osim što je povećala dozvoljeni broj djece po paru na tri, provincije su eksperimentirale s ponudom popusta na IVF tretmane i novčanih subvencija za dodatnu djecu. Neke lokalne vlasti nude mladencima dodatne dane plaćenog odsustva kako bi se ljude potaknulo na sklapanje braka.

Međutim, činjenica da će kondomi i kontraceptivi vjerovatno poskupjeti dočekana je s podsmijehom na društvenim mrežama.

"Šta nije u redu s modernim društvom? Zaista idu u krajnosti samo da bi nas natjerali da imamo djecu", napisao je jedan korisnik na Weiby.

Novi zakon o PDV-u takođe uključuje poreske olakšice za brigu o djeci i usluge posredovanja u braku.

Ove godine vlada je takođe izdvojila 12,7 milijardi dolara za svoj prvi nacionalni program subvencija za brigu o djeci, nudeći 511 dolara godišnje za svako dijete mlađe od tri godine. U subotu je najavila i planove za proširenje nacionalnog programa zdravstvenog osiguranja kako bi obuhvatio sve troškove povezane s porodom.

Ipak, poticaji su imali mali efekat. U 2024. godini stopa nataliteta iznosila je 6,77 na 1.000 stanovnika, što je blagi porast u odnosu na 2023., ali i dalje znatno ispod istorijskih nivoa. Rastuća stopa smrtnosti uzrokovana starenjem stanovništva znači da se kineska populacija smanjuje već najmanje tri godine.

Sada postoje zabrinutosti da bi vlasti mogle početi koristiti kaznene mjere kako bi ostvarile nacionalni politički cilj povećanja broja novorođenčadi.

Žene u nekim područjima prijavile su da primaju telefonske pozive od lokalnih službenika vlasti koji ih ispituju o menstrualnim ciklusima i planovima rađanja.

U decembru su kineski mediji izvijestili da se od žena u jednom okrugu u jugozapadnoj kineskoj provinciji Yynnan zahtijeva da lokalnim vlastima prijave datum posljednje menstruacije. Lokalni zdravstveni biro naveo je da je prikupljanje podataka neophodno radi identifikacije trudnica i budućih majki.

Povećanje poreza na kondome u velikoj mjeri je simboličan potez. Tipično pakovanje kondoma košta od 5,70 do 8,50 dolara. Kontracepcijske pilule, koje se mogu kupiti bez recepta, koštaju od 7,10 do 18,50 dolara za mjesečno pakovanje, prenosi Kliks.