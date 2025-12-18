Убићу те, дјеце ми: Фаћо оптужен да је пријетио директору

Извор:
АТВ
18.12.2025
15:25
Коментари:0
Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштва КС против Амира Пашића Фаће због кривичног дјела угрожавање сигурности.
Како је саопштено из Тужилаштва КС, оптужени се терети да је током 2023. и 2024. године на друштвеној мрежи ТикТок у преносу уживо пријетио директору једне сарајевске фирме, и то говорећи, између осталог,: 'Гдје те први пут видим, убићу те дјеце ми'.
БиХ
ЦИК БиХ одбацила захтјев СДС-а
"Овакве пријетње су код штећеног изазвале осјећај страха за властити живот", наводи Тужилаштво.
"Поступајући тужилац је за главни претрес предложио суду саслушање два свједока и извођење 19 материјалних доказа", навели су у саопштењу Тужилаштва КС.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму