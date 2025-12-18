Logo
Large banner

Убићу те, дјеце ми: Фаћо оптужен да је пријетио директору

Извор:

АТВ

18.12.2025

15:25

Коментари:

0
Амри Пашић Фаћо
Фото: YouTube/Screenshot

Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштва КС против Амира Пашића Фаће због кривичног дјела угрожавање сигурности.

Како је саопштено из Тужилаштва КС, оптужени се терети да је током 2023. и 2024. године на друштвеној мрежи ТикТок у преносу уживо пријетио директору једне сарајевске фирме, и то говорећи, између осталог,: 'Гдје те први пут видим, убићу те дјеце ми'.

ЦИК сједница

БиХ

ЦИК БиХ одбацила захтјев СДС-а

"Овакве пријетње су код штећеног изазвале осјећај страха за властити живот", наводи Тужилаштво.

"Поступајући тужилац је за главни претрес предложио суду саслушање два свједока и извођење 19 материјалних доказа", навели су у саопштењу Тужилаштва КС.

Подијели:

Тагови:

Амир Пашић Фаћо

prijetnje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хаос у албанској Скупштини

Регион

Тотални хаос у албанском Парламенту: Бакље, сукоб с полицијом

2 ч

0
Експлозија у кући у Србији, има повријеђених

Хроника

Експлозија у кући у Србији, има повријеђених

2 ч

0
Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

Друштво

Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

2 ч

0
Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

Сцена

Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

2 ч

0

Више из рубрике

Експлозија у кући у Србији, има повријеђених

Хроника

Експлозија у кући у Србији, има повријеђених

2 ч

0
Преврнуо се аутомобил у Требињу

Хроника

Преврнуо се аутомобил у Требињу

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

3 ч

0
Предложен притвор за директора и савјетницу из Дома пензионера Тузла

Хроника

Предложен притвор за директора и савјетницу из Дома пензионера Тузла

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

28

Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

17

13

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

17

07

Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

16

55

Народ прича: Милићи

16

55

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner