Totalni haos u albanskom Parlamentu: Baklje, sukob s policijom

Poslanici opozicije su se sukobili sa policijom u albanskom parlamentu, nakon tenzija zbog optužbi za korupciju protiv zamjenika premijera Edija Rame i drugih zvaničnika.

Poslanici su palili baklje, bacali vodu na govornika i zauzeli mjesta rezervisana za ministre u pokušaju da poremete sjednicu, prije nego što je intervenisala policija.

"Ne može biti parlamenta sa onima koji kradu i bježe", rekao je Sali Beriša, lider opozicione Demokratske partije.

"Zakon i samo zakon mora da prevlada", dodao je.

Opozicioni poslanici su zahtijevali da vide formalne optužbe podnijete protiv zamjenika premijera Belinde Baluku.

Specijalno tužilaštvo, zaduženo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, zatražilo je od parlamenta da dozvoli hapšenje Baluku, a očekuje se da će zakonodavno tijelo, gdje Ramina vladajuća stranka ima većinu, glasati o zahtjevu u petak.