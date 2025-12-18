Logo
Totalni haos u albanskom Parlamentu: Baklje, sukob s policijom

Izvor:

Agencije

18.12.2025

15:16

Хаос у албанској Скупштини
Foto: Tanjug/AP Photo

Poslanici opozicije su se sukobili sa policijom u albanskom parlamentu, nakon tenzija zbog optužbi za korupciju protiv zamjenika premijera Edija Rame i drugih zvaničnika.

Hitna, Srbija

Hronika

Eksplozija u kući u Srbiji, ima povrijeđenih

Poslanici su palili baklje, bacali vodu na govornika i zauzeli mjesta rezervisana za ministre u pokušaju da poremete sjednicu, prije nego što je intervenisala policija.

"Ne može biti parlamenta sa onima koji kradu i bježe", rekao je Sali Beriša, lider opozicione Demokratske partije.

"Zakon i samo zakon mora da prevlada", dodao je.

Opozicioni poslanici su zahtijevali da vide formalne optužbe podnijete protiv zamjenika premijera Belinde Baluku.

Институт за јавно здравство РС

Društvo

Preporuke za smanjenje štetnog uticaja zagađenog vazduha na zdravlje

Specijalno tužilaštvo, zaduženo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, zatražilo je od parlamenta da dozvoli hapšenje Baluku, a očekuje se da će zakonodavno tijelo, gdje Ramina vladajuća stranka ima većinu, glasati o zahtjevu u petak.

