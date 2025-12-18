Pitanje kako će Zapad "orkestrirati" izbore u Ukrajini

Izjave američkog predsjednika Donalda Trampa o potrebi održavanja izbora u Ukrajini pokreću pitanje kako će ih Zapad "orkestrirati" ako se održe, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Nedavno je američki predsjednik Donald Tramp, komentarišući ukrajinsku situaciju, savjetovao ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom da `ne gazi` demokratiju i da ipak održi izbore", rekao je Lavrov na sastanku stranke Jedinstvena Rusija.

On je dodao da je sasvim druga stvar kako će Zapad to organizovati i "orkestrirati".

"Zapad se aktivno miješa u izbore u drugim zemljama", rekao je i Lavrov, dodajući da "izborni neokolonijalizam Zapada predstavlja prijetnju većini zemalja na svijetu".