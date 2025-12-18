Logo
Pitanje kako će Zapad "orkestrirati" izbore u Ukrajini

SRNA

18.12.2025

13:53

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Izjave američkog predsjednika Donalda Trampa o potrebi održavanja izbora u Ukrajini pokreću pitanje kako će ih Zapad "orkestrirati" ako se održe, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Nedavno je američki predsjednik Donald Tramp, komentarišući ukrajinsku situaciju, savjetovao ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom da `ne gazi` demokratiju i da ipak održi izbore", rekao je Lavrov na sastanku stranke Jedinstvena Rusija.

On je dodao da je sasvim druga stvar kako će Zapad to organizovati i "orkestrirati".

"Zapad se aktivno miješa u izbore u drugim zemljama", rekao je i Lavrov, dodajući da "izborni neokolonijalizam Zapada predstavlja prijetnju većini zemalja na svijetu".

Sergej Lavrov

Rusija

Ukrajina

EU

izbori

Komentari (0)
