Upozorenje! Zbog bruceloze, meso kupovati kod registrovanih uzgajivača

Izvor:

SRNA

18.12.2025

13:39

Komentari:

0
Свиња
Foto: Pixabay

Veterinarska inspekcija pozvala je građane sa područja grada Istočno Sarajevo da, zbog pojave brucleoze, kupovinu jagnjadi, jaradi i prasadi pred dolazeće praznike obavljaju kod registrovanih uzgajivača gdje su sprovedene sve zakonom propisane mjere zdravstvene zaštite životinja.

Kako je navedeno, prilikom kupovine jagnjadi i jaradi, bez obzira na sprovedene mjere, treba tražiti nalaz krvi na brucelozu koji nije stariji od 30 dana, a izdaje ga jedna od referentnih laboratorija u BiH, saopšteno je iz Gradske uprave.

krava krave šixabay

Društvo

Bruceloza ponovo prijeti: Zaražena stoka, ali i ljudi

Iz veterinarske inspekcije upozorili su prodavce životinja kod kojih se utvrdi prisustvo bruceloze, a nemaju registrovano imanje ili nisu sproveli sve obavezne mjere zdravstvene zaštite životinja, da će zaražene životinje biti neškodljivo uklonjene na teret vlasnika.

bruceloza

meso

Inspekcija

