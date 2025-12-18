Upozorenje! Zbog bruceloze, meso kupovati kod registrovanih uzgajivača

Veterinarska inspekcija pozvala je građane sa područja grada Istočno Sarajevo da, zbog pojave brucleoze, kupovinu jagnjadi, jaradi i prasadi pred dolazeće praznike obavljaju kod registrovanih uzgajivača gdje su sprovedene sve zakonom propisane mjere zdravstvene zaštite životinja.

Kako je navedeno, prilikom kupovine jagnjadi i jaradi, bez obzira na sprovedene mjere, treba tražiti nalaz krvi na brucelozu koji nije stariji od 30 dana, a izdaje ga jedna od referentnih laboratorija u BiH, saopšteno je iz Gradske uprave.

Društvo Bruceloza ponovo prijeti: Zaražena stoka, ali i ljudi

Iz veterinarske inspekcije upozorili su prodavce životinja kod kojih se utvrdi prisustvo bruceloze, a nemaju registrovano imanje ili nisu sproveli sve obavezne mjere zdravstvene zaštite životinja, da će zaražene životinje biti neškodljivo uklonjene na teret vlasnika.