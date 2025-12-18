Logo
Pravoslavni vjernici širom Srpske sutra slave Nikoljdan, a ovom prazniku se posebno raduju djeca

SRNA

18.12.2025

08:33

0
Православни вјерници широм Српске сутра славе Никољдан, а овом празнику се посебно радују дјеца

Srpska pravoslavna crkva (SPC) proslaviće sutra Svetog Nikolu Čudotvorca - Nikoljdan, u pomen na dan kada je ovaj svetac okončao ovozemaljski život 343. godine nove ere.

Sveti Nikola rođen je u Patari u porodici bogatih roditelja, čiji je imetak nakon njihove smrti razdijelio sirotinji.

Vrlo mlad je postao sveštenik, a zatim i episkop svog rodnog grada. Bio je potpuno posvećen svešteničkom životu i milosrđu i neumorno je radio na širenju i utvrđivanju Hristove vjere.

Свети Никола

Društvo

Mnogi se okreću Svetom Nikoli u pomoć: Molitve svetitelju za 6 različitih životnih problema

Mnogo je putovao i najveći broj njegovih čuda, koje je činio za ovozemaljskog života, vezana su za putovanja, naročito za spasavanje moreplovaca iz oluja i magle.

Sahranjen je u sabornoj crkvi u Miru, a kada su Turci u 11. vijeku osvojili taj grad, hrišćani su mošti Svetog Nikole 1096. godine prenijeli u Bari, gdje se nalaze i danas. Nikoljdan je, uz Jovanjdan i Đurđevdan, najčešća slava kod Srba.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Društvo

Danas slavimo važnu svetiteljku: Ovo su najvažniji običaji na Svetu Varvaru

Ovom prazniku posebno se raduju djeca, koja uoči Svetog Nikole ostave čizmicu u koju se potajno ostavljaju pokloni. Običaj potajnog ostavljanja poklona vezan je za život Svetog Nikole jer on dobročinstva i milosrđa nikada nije činio javno.

Sveti Nikola slavi se u vrijeme Božićnog posta, pa vjernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu.

Sveti Nikola

SPC

krsna slava

