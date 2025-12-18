Ubiću te, djece mi: Faćo optužen da je prijetio direktoru

Kako je saopšteno iz Tužilaštva KS, optuženi se tereti da je tokom 2023. i 2024. godine na društvenoj mreži TikTok u prenosu uživo prijetio direktoru jedne sarajevske firme, i to govoreći, između ostalog,: 'Gdje te prvi put vidim, ubiću te djece mi'.

"Ovakve prijetnje su kod štećenog izazvale osjećaj straha za vlastiti život", navodi Tužilaštvo.

"Postupajući tužilac je za glavni pretres predložio sudu saslušanje dva svjedoka i izvođenje 19 materijalnih dokaza", naveli su u saopštenju Tužilaštva KS.