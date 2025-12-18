Logo
Large banner

Ubiću te, djece mi: Faćo optužen da je prijetio direktoru

Izvor:

ATV

18.12.2025

15:25

Komentari:

0
Амри Пашић Фаћо
Foto: YouTube/Screenshot

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Amira Pašića Faće zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva KS, optuženi se tereti da je tokom 2023. i 2024. godine na društvenoj mreži TikTok u prenosu uživo prijetio direktoru jedne sarajevske firme, i to govoreći, između ostalog,: 'Gdje te prvi put vidim, ubiću te djece mi'.

ЦИК сједница

BiH

CIK BiH odbacila zahtjev SDS-a

"Ovakve prijetnje su kod štećenog izazvale osjećaj straha za vlastiti život", navodi Tužilaštvo.

"Postupajući tužilac je za glavni pretres predložio sudu saslušanje dva svjedoka i izvođenje 19 materijalnih dokaza", naveli su u saopštenju Tužilaštva KS.

Podijeli:

Tagovi:

Amir Pašić Faćo

prijetnje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хаос у албанској Скупштини

Region

Totalni haos u albanskom Parlamentu: Baklje, sukob s policijom

2 h

0
Експлозија у кући у Србији, има повријеђених

Hronika

Eksplozija u kući u Srbiji, ima povrijeđenih

2 h

0
Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

Društvo

Preporuke za smanjenje štetnog uticaja zagađenog vazduha na zdravlje

2 h

0
Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

Scena

Poginula zvijezda (31) Onlyfans-a

2 h

0

Više iz rubrike

Експлозија у кући у Србији, има повријеђених

Hronika

Eksplozija u kući u Srbiji, ima povrijeđenih

2 h

0
Преврнуо се аутомобил у Требињу

Hronika

Prevrnuo se automobil u Trebinju

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

3 h

0
Предложен притвор за директора и савјетницу из Дома пензионера Тузла

Hronika

Predložen pritvor za direktora i savjetnicu iz Doma penzionera Tuzla

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

17

07

Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

16

55

Narod priča: Milići

16

55

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

16

45

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner