Rusku vakcinu protiv melanoma prva u svijetu primiće – Srpkinja

Prva osoba na svijetu koja će početi sa liječenjem ruskom vakcinom protiv raka biće pacijentkinja iz Srbije Jovana Aleksić koja ima melanom, karcinom kože sa metastazama, i to u najskorije vrijeme, u narednih mjesec ili najkasnije dva.

Ovo je za Sputnjik potvrdio šef katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi dr Sergej Boljević, koji je rekao da su upravo danas na Institutu Hercen (Moskovski istraživački onkološki institut imenovan po P.A. Hercenu - ogranak Savezne državne budžetske institucije "NMIC radiologije" Ministarstva zdravlja Rusije) on i tim koji rade na ovoj vakcini ovu informaciju dobili od konzilijuma Instituta.

Počinje liječenje

„Dakle, nisu u pitanju klinička ispitivanja već liječenje! Već od ponedjeljka će početi pravljenje vakcine za nju (sve vakcine su inače personalizovane ) na Institutu za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja". To ne bi trebalo da oduzme puno vremena a odluka da prvi pacijent bude upravo iz Srbije je doneta iz čisto dobrih odnosa sa Srbijom. Naravno, postoji još pacijenata sa kojima se radi uporedo ali ovo će biti prva osoba na svetu koja će početi lečenje ovog oblika raka na ovaj način,“ kaže dr Boljević.

Kako objašnjava, posle toga slede dogovori sa drugim lekarima iz tima i sa samom pacijentkinjom oko termina dolaska.

„Vakcina je inače primenjiva u bilo koje fazi raka i metastaza, i praktično može da se primenjuje kod svih oblika karcinoma ali država Rusija je odlučila da se za sada radi sa melanomima i na raku pluća. Već sad imamo desetak bolesnika sa kojima radimo. Ovde imamo i druge bolesnike ne samo sa melanomom, koji ulaze u dijagnostičku proceduru. Kada dobijemo dozvolu za rad sa drugim vrstama karcionoma, rak dojke na primer, pacijenti koji su već u proceduri će biti prvi koji će biti dovedeni ovde da se leče vakcinom,“ navodi on.

Visokotehnološki postupak

Dr Boljević objašnjava da se u proceduri pravljenja vakcine koristi i veštačka inteligencija, kao i da će ceo tim uključen u ovaj proces o samom radu na vakcini govoriti na opsežnoj konferenciji početkom aprila u Sočiju.

„Ako sve bude kako treba, već ćemo tada imati i klinički rezultat koji će svakako biti dobar ali videćemo u kojoj meri. Da neće biti rezultata, to ne verujem, a mi se nadamo odličnom rezultatu. Ali to, pošto smo prvi u svetu, onda shvatate, ko je prvi, taj ne zna tačno sve. Mislim da ćemo imati odličan rezultat, ali to treba i potvrditi,“ ističe on.

Prema njegovim rečima, pacijenti iz Rusije ali i iz Republike Srpske će se lečiti o trošku zdravstvenog fonda i zato su procedure za njih malo sporije.

„Sa Srbijom i drugim zainteresovanim zemljama još nema sporazuma sa njihovim fondovima ali se nadamo da će uskoro i tu da nastanu neke promjene. Za sada pacijenti plaćaju liječenje sami a iz Srbije pacijenti za koje se proceni da su kandidati do nas dolaze preko naših profesora koji rade u bolnicama u Srbiji. Oni su ti koji prvi ulaze u slučaj i dijagnostiku šalju nama poslije čega se vrše konsultacije sa ljekarima u Rusiji koju su dio tima i dalji tok liječenja se prebacuje kod nas. Mi pravimo analizu, onda se organizuje video veza, razgovor sa pacijentom i poslije toga se donosi odluka da pacijent možda dođe,“ objašnjava naš sagovornik.

Dr Boljević kaže da se ovde radi o veoma složenim tehnološkim postupcima koji su skupi ali i efikasni u skoro 95 odsto.

Kako funkcioniše vakcina

„Neko ko se, na primjer, izliječi od raka melanoma vakcinom on više ne može da dobije taj oblik raka. Da uprostimo, faktički uzimamo podatke iz ćelije obolelog tkiva, analiziramo i nalazi mu se lijek. Dakle, ajde tako da kažemo, nalazi se zaštita za koju mi poslije osposobljavamo naše ćelije, dajemo im informaciju kako da se bore protiv raka. Ne protiv normalnih ćelija, već samo protiv ćelija raka. Kad dobiju tu informaciju, one znaju kako da se bore,“ precizira on.

Boljević napominje da ukoliko se pacijent prehladi ili iz nekog drugog razloga ne može u tom momentu da primi vakcinu, pravi se pauza od mjesec, dva nakon čega on prima vakcinu.

„Pacijenti treba da prime ukupno 10 doza vakcine koja se prima na svake dvije nedjelje, a nakon dve, tri doze može da se vidi da li se tumor povlači iz organizma, odnosno da li je liječenje efektivno,“ kaže on.

Prema riječima Boljevića, vakcina će se u početku primjenjivati na pacijentima koji su iskoristili sve druge vidove liječenja koji nisu dali rezultate, kako bi se pokazala njena efektivnost.