Narodna vjerovanja koja postoje vijekovima: Ove stvari svi rade - ne bez razloga

09.02.2026

16:41

Народна вјеровања која постоје вијековима: Ове ствари сви раде - не без разлога
Foto: Unsplash

Nepisana pravila o tome šta treba ili ne treba raditi kako bi se zadržala ili prizvala sreća postoje od davnina.

U ovih 8 stvari svi vjeruju, mada ne mogu baš da objasne zbog čega.

Ne zviždite u kući

Zvižduk u kući, govorilo se, „doziva đavola“ ili „oduzima novac“ i mir. U praktičnom smislu, to je možda bio način da se pomire djeca i ukućani i održi red, posebno u manjim prostorima. Danas se ovo sujevjerje često pominje poluozbiljno, ali mnogi i dalje instinktivno zvižde čim pređu prag.

Razbijeno ogledalo donosi sedam godina loše sreće

Razbijeno ogledalo u folkloru gotovo uvijek ima dramatičnu reputaciju jer se ogledalo povezivalo sa dušom, identitetom i „odrazom sudbine“. U prošlosti su ogledala bila skupa i rijetka, a njihovo razbijanje značilo je veliku štetu, pa otuda i „kazna“ u priči.

Danas zvuči pretjerano, ali nije neuobičajeno da ljudi, kada se ogledalo razbije, osjete nelagodnost bar na neko vrijeme.

Ne stavljajte torbu na pod da ne biste ostali bez novca

Ovo sujeverje i dalje mnogi poštuju, čak i oni koji se drugima smiju. Jedan dio je logičan: torba na podu se lakše isprlja, ošteti ili postane meta krađe, pa se navika „štednje“ prenosila kao upozorenje. A drugi dio je simboličan.

Novac „ne voli“ nered i nepažnju, pa se torba drži na stolici ili vešalici.

Ne otvarajte kišobran u zatvorenom prostoru

Kaže se da otvaranje kišobrana u zatvorenom prostoru donosi nesreću, a neki kažu i svađe ili kvarove. Vrlo je vjerovatno da je to nastalo iz praktičnog razloga jer je u kući lako udariti nekoga, oboriti stvari ili nešto oštetiti. Ipak, čak i danas, mnogi ljudi se povuku kada neko raširi kišobran u hodniku samo na sekundu.

Ako vas svrbi dlan, novac dolazi ili odlazi

Svrab u dlanu se često tumači kao znak finansijskih promena: jedan dlan „prima“, drugi „daje“, u zavisnosti od tradicije. Nema naučne potvrde, ali sujeverje je privlačno jer daje osećaj da ćemo unapred znati šta dolazi. I najčešće se, naravno, svi sete dlana baš kada čekaju platu ili kada ih iznenadi račun.

Ne vraćajte se po nešto što ste zaboravili

Ako se vratite po nešto što ste zaboravili, bake bi rekle da vam to „okreće sreću“ ili stvara zabunu za taj dan. U praksi, to može biti upozorenje na rasejanost: kada se vratite, verovatno niste fokusirani i lakše pravite greške.

Zato se uz ovo često povezuje mali ritual: sedite na trenutak ili se pogledajte u ogledalo pre nego što ponovo izađete, kao neka vrsta „resetovanja“, piše Večernji list.

Kucnite u drvo da se ne biste urekli

Kada se u razgovoru pomene nešto dobro, poput plana, sreće ili uspjeha, mnogi odmah izgovore rečenicu: „Da kucnem u drvo!“

To je način da se „ne izazove sudbina“ i da se ne pokvare dobre vijesti zavišću ili čarolijom. Mnogi vjeruju da je to psihološki trik, mali gest koji smiruje i daje osećaj kontrole.

