Čola nije jedini na meti: Na kuće pjevačica bačene bombe

Da život pjevača i pjevačica nije nimalo lak, svjedoči veliki broj incidenata koji se dešavaju na njihovim nastupima, ali i u njihovim kućama, od strane razbojnika.

Mnogi pjevači bili su svjedoci pucnjava, tuča, bombe su im bile bacane na automobile i u kuće, na njih je nasrtano, a jednom pjevaču je gost čak odgrizao uvo.

Ovo su javne ličnosti sa estrade koje su preživjele napade.

Maja Berović

Maja Berović preživjela je dva incidenta u okviru kojih joj je jednom bačena bomba na kuću, a u drugom je pucano na njen automobil.

Scena Rada otkrila razlog raskida: Jedva je čekao da se povuče

"Nadležni organi se ne bave tim slučajem, ni ovdje, ni kod nas u BiH. Imala sam dva napada i u Srbiji i u BiH i misterija je nerazjašnjena, zapravo svi mi znamo ko stoji iza toga, to najvjerovatnije znaju i organi. Sada ne mogu ništa da tvrdim pravosnažno jer nemam nikakav legitiman dokaz, ali u principu se to zna, ali jednostavno mora da se ne zna", istakla je Maja za "Telegraf", da bi se zatim osvrnula na to da li je osjećala strah u ovim momentima.

"Pa jesam. Jednostavno, kada doživite napad, sad konkretno opet smo došli na tu temu, te bombe, tog rešetanja i svega toga. Jednostavno, ko god bi to doživio u svom životu, bio bi uplašen. Ja nikada nisam bila konfliktna ličnost, niti sam ikad bila u svađi sa nekim, a kamoli da uradim nešto da doživim metak u auto ili bombu u dvorište", dodala je Berovićeva.

"Bomba jeste bačena u zgradu pored, ali je bila namijenjena meni. Da je sreće da se nije dogodilo, ali ako se već dogodilo žao mi je što nije u Austriji, jer bi počinioci bili tamo gdje im je mesto. Policija me je kontaktirala poslije toga. Naravno da jeste. Rade na slučaju i to je to", otkrila je pjevačica.

"Nisam rekla na koga sumnjam. Znate kako, teško je okriviti nekoga kada nemate nijedan dokaz za to. To što je meni neko rekao u lice nešto, ja ni za to nemam dokaz da mi je taj neko rekao. Jednostavno, kada nemate dokaze za nešto, vi prosto ne možete nikoga da okrivite", priznala je Maja, a potom ispričala da li je prethodno bila upozorena da tako nešto može da se desi.

Scena Oglasio se bivši menadžer Zdravka Čolića nakon vijesti da je on bio meta napada

"Na neki način, da", bila je kratka Berovićeva.

Dušica Jakovljević

Dušica Jakovljević nedjeljama je vozila džip sa ispod kog se, navodno, nalazila bomba. Počinioci nisu stigli da aktiviraju eksploziv, koji je, kako se pisalo, navodno bio namijenjen Dušičinom tadašnjem dečku.

Naprava je poslije nekoliko sedmica postala nestabilna i eksplodirala je u Ulici Ljutice Bogdana u Beogradu.

"Nadležni organi su došli do stravičnog otkrića da je Jakovljevićeva sa svojom maloljetnom djecom mogla svakog časa da bude dignuta u vazduh. Bomba je duže vrijeme bila u džipu, moguće čak i nekoliko sedmica. Pretpostavlja se da su za sada nepoznati počinioci čekali da se Dušicin dečko vrati u Srbiju, pa da aktiviraju čak kilogram eksploziva. Za sve to vrijeme voditeljka je vozila automobil i u njemu svoju djecu, ali i porodicu i prijatelje, ne sluteći da su svakog trenutka na korak od smrti", otkrio je tada izvor "Informera".

Zorica Brunclik

Legenda narodne muzike Zorica Brunclik, uprkos hitovima i koncertima, sada već daleke 1997. godine na naslovnim stranama štampe našla se zbog bombaškog napada.

Banja Luka Direktor Puteva otkrio kada će biti gotovi radovi na mostu u Česmi

Kobne večeri, pjevačica je u kući boravila sa tek pristiglim gostima, koleginicom Merimom Njegomir i Lidijom Habić iz PGP-RTS-a, a eksplozija je, kako je pričala Brunclikova, donijela šok i nemir, kao i da u prvim trenucima niko nije znao šta se dešava.

Senida

Minule godine je na automobilu menadžera trep pjevačice Senide, Asima Kravića, takođe došlo do aktiviranja eksplozivne naprave od strane nepoznate osobe, saopšteno je tada iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Na sreću, nije bilo povrijeđenih osoba, ali oštećena su dva poslovna objekta i četiri motorna vozila koja su bila parkirana u neposrednoj blizini. Prema riječima izvora, meta je bio upravo on jer su ga, navodno, ucjenjivali da sarađuje sa određenom producentskom kućom.

Uviđaj su obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo koji nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, rečeno je u MUP-u.

Maja Marijana

Automobil pjevačice Maje Marijane zapaljen je 2019. godine.

Scena Bomba greškom bačena na Čolinu kuću, evo ko je bio meta

Pjevačica je tada čekala da prođu praznici pa je tek onda prijavila slučaj medijima. Na snimku nadzornih kamera vidjelo se kako dva muškarca, sa kapuljačama na glavi, prilaze automobilu, pale ga, a potom bježe.

"Ovo se desilo 22. aprila, ali zbog praznika i Uskrsa, a prvenstveno zbog policijske istrage nismo htjeli ništa da govorimo za javnost. Moj muž je prvo primijetio na sigurnosnim kamerama, ja sam spavala. Probudio me je, to je bilo negdje oko petnaest do dva, i dok sam se ja snašla i ustala, oni su to zapalili i nestali. Odmah sam zvala vatrogasce i policiju. Na vrijeme su sanirali požar. Nadam se da će policija uhvatiti počinioce i prije svega nalogodavce", govorila je vidno uznemirena pjevačica.

"Veoma sam uplašena. Moja kćerka je plakala cijelu noć i vrištala", izjavila je tada Maja Marijana.

Danas bačena bomba na kuću Zdravka Čolića

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba. Uviđaj na licu mjesta vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama u bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta.

Društvo Majmunović podnio ostavku

Podsjetimo, Zdravko Čolić sa svojom porodicom, suprugom Aleksandrom i kćerkama Unom i Larom, uživa u luksuznoj vili na Dedinju.

Popularni Čola živi u mirnom dijelu naselja sa suprugom Aleksandrom i kćerkama Unom Zvezdanom i mlađom kćerkom Larom.

Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dvije kapije i visoke mjere bezbjednosti, koju on nikad nije isticao u javnosti.